कंगना रनौत पर कमेंट कर फंसे शेखर सुमन और उनके बेटे, ट्विटर यूजर ने पूछा-आप अपने नेशनल अवॉर्ड कहां रखते हैं?

बॉक्स ऑफिस पर रंगून के ढीले प्रदर्शन को लेकर एक्टर शेखर सुमन ने कंगना रनौत पर निशाना साधा था। शेखर सुमन ने बिना कंगना का नाम लिए ट्विटर पर कमेंट किया था। उन्होंने लिखा, कोकेन की आदी एक एक्ट्रेस उस स्टारडम को बोझ उठा रही थी जो था ही नहीं। अब वह मुंह के बल गिर चुकी है। किस्मत का खेल देखिए। शेखर के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर मौजूद कंगना के फैन्स ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया।

जिस तरह से लोग कंगना के समर्थन में आए यह देखकर शेखर सुमन भी हैरान थे। जब उन्हें अहसास हुआ कि उन्हें ट्रॉल किया जा रहा है। तो उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स पर ही कमेंट करना शुरू कर दिया। शेखर सुमन ने कंगना के सपोर्ट्स को पैसे लेकर ट्वीट करने वाला कहा। पहले तो अध्ययन ने अपने पिता के ट्वीट देख ‘हाहाहाहा’ ट्वीट किया। लेकिन जब एक ट्विटर यूजर ने अध्ययन ने एक सवाल पूछा तो साफ हो गया कि वह किसके बारे में बात कर रहे हैं।

आशीष अग्रवाल नाम के एक यूजर ने पूछा सर आप और आपका सुपर स्टार बेटा अपने नेशनल अवॉर्ड कहां रखते हैं तो अध्ययन ने जवाब दिया, बेटा नेशनल अवॉर्ड से फिल्में नहीं चलतीं। इस पर आशीष ने जवाब दिया, मेरे पास है जॉब जो अपनी मेहनत से है, मैं दूसरों को नीचा दिखाने में या किसी की असफलता का मजाक बनाने में विश्वास नहीं रखता।

आशीष के इस ट्वीट पर अध्ययन ने लिखा, अच्छा बेटा सिर्फ तू ही मेहनत करता है हां! तुम मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? क्या मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहा? इस पर आशीष ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे प पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप कोई नहीं हैं। आशीष के इस कमेंट से अध्य्यन ने भी तेवर दिखाए और कहा, नो बडी से बात मत कर अपना 9 से 5 का जॉब कर। जा चल निकल अभी। अध्ययन के इस ट्वीट पर आशीष अग्रवाल ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, कम से कम मेरी अपनी पहचान है। मैं दूसरों पर निर्भर नहीं हूं। अगर 9 से 5 की नौकरी करने वाले आपकी नजर में छोटे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए।

First Published on March 1, 2017 11:11 am