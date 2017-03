भारी भरकम प्रमोशन के बाद ‘मशीन’ का पहला गाना ‘तू चीज बड़ी है मस्त मस्त’ रिलीज, देखिए वीडियो

अब्बास-मस्तान निर्देशित फिल्म मशीन का पहला गाना “तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त” सोमवार को रिलीज हो गया है। गाने के वीडियो को महज एक दिन के अंदर यूट्यूब पर 11 लाख 17 हजार लोग देख चुके हैं। हम्मा हम्मा के बाद तम्मा तम्मा देखने को मिला अब फिल्म निर्देशक अब्बास मस्तान की जोड़ी 90 के दशक में आई फिल्म मोहरा के मशहूर गाने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त के वापस लाए हैं। यह गाना अब्बास मस्तान के बेटे मुस्तफा बर्मावाला की डेब्यू फिल्म मशीन के लिए रीक्रिएट किया गया है। गाने के ओरिजनल वर्जन को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था वहीं रीमेक को उदित नारायण और नेहा कक्कड़ ने गाया है।

फिल्म की बात करें तो यह फिल्म पहले 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब दोनों डायरेक्टर ने मिलकर इसे 17 मार्च को रिलीज करने का फैसला लिया है। अब्बास बर्मावाला के बेटे मुस्तफा ने फिल्म में अपने रोल में फिट होने के लिए 70 किलो वजन घटाया है और यह उनके लिए काफी मुश्किल था। मुस्तफा ने एक लीडिंग टैब्लॉयड को बताया- मेरा वजन 120 किलो था और मैं हर चीज खाता था क्योंकि मैं फूडी था जो अब भी हूं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया- मुझे अपना 70 किलो वजन घटाने में 5 साल का वक्त लगा और तब कहीं जाकर मैं अपना वजन 55 किलो कर पाया। डाइटिंग का पहला हफ्ता बहुत मुश्किल था। मैंने वर्कआउट करना शुरू किया और अपनी वेट ट्रेनिंग को ठीक तरह से करने के लिए सब कुछ किया।

फिल्म में कियारा आडवाणी फीमेल लीड रोल में हैं। गाने का वीडियो 2 मिनट 13 सेकेंड का है लेकिन यह आपको झूमने पर जरूर मजबूर कर देगा। जबरदस्त बीट्स और पार्टी क्लाइमेट में शूट किए गए इस गाने में पुराने गाने और म्यूजिक का भी तड़का डाला गया है। हालांकि शायद बहुत से लोग पहली बार स्क्रीन पर अपीयर हो रहे मुस्तफा को डाइजेस्ट नहीं कर पाएं, लेकिन गाना आपको पसंद आएगा। इससे पहले कई और गाने रीक्रिएट कर चुके तनिष्क बागची ने ही इस गाने को भी प्रोग्राम किया है। अब दर्शकों को जरूर फिल्म के ट्रेलर और गाने के बाद फिल्म के रिलीज होने का इंतिजार होगा। रेस जैसी तमाम एक्शन फिल्में बना चुके अब्बास को भी अपने बटे से जरूर काफी उम्मीदें होंगी।

First Published on March 7, 2017 11:31 am