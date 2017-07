मराठी एक्ट्रेस तृप्ती भोइर ने म्यूजिक कंपोजर टी सतीश चक्रवर्थी संग की शादी, देखें तस्वीरें

मराठी एक्ट्रेस तृप्ती भोइर ने म्यूजिक कंपोजर टी सतीश चक्रवर्थी से चेन्नई में शादी कर ली है। एक्ट्रेस को मराठी फिल्म अगडबम में निभाए गए अपने किरदार नकुजा के लिए काफी जाना जाता है। उन्हें गंभीर किरदार और कॉमेडी करने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम काफी मशहूर है। उन्होंने स्टेज से लेकर टीवी पर और फिल्मों तक में अपनी गहरी छाप छोड़ी है।

मुंबई की रहने वाली तृप्ती मेनस्ट्रीम सिनेमा में आने से पहले थिएटर में सक्रिय रहा करती थीं। कॉलेज के दिनों से ही एक्ट्रेस का रुझान ड्रामा और थिएटर की तरफ हो गया था। अपनी एक्टिंग के लिए उन्हें राज्य स्तर पर कॉलेज के दिनों में कई अवॉर्ड मिले थे। उन्हें पहला ब्रेक सही रे सही से मिला। वो अपने किरदार के साथ हमेश एक्सपेरिमेंट करती रहती है।

तृप्ती भोइर के पति टी सतीश चक्रवर्ती की बात करें तो वे पेशे से म्यूजिक कंपोजर हैं। उन्होंने तमिल सिनेमा की कई फिल्मों में अपने संगीत की अमिट छाप छोड़ी है। मशहूर फिल्म लीलाई और कनिमोझी से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली।

म्यूजिक को करियर बनाने से पहसे सतीश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसके बाद वो मैसाचुएट्स के बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक गए और वहां संगीत की पढ़ाई की। उन्होंने साल 2006 तक ऑस्कर विजेता एआर रहमान के साथ काम किया। इसके बाद लीलाई के जरिए एक म्यूजिक कंपोजर के तौर पर काम किया।

First Published on July 17, 2017 11:43 am