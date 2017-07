टॉयलेट एक प्रेम कथा का गाना लठ मार रिलीज: भूमि पेडनेगर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं अक्षय कुमार, देखें वीडियो

अक्षय कुमार और भूमि पेडनेगर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का नया गाना रिलीज कर दिया गया है। इस गाने का नाम लठ मार है। यह गाना बॉलीवुड के अब तक के होली वाले गानों से थोड़ा अलग है। लेकिन यह होली पर बजाए जाने वाले आपके गानों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। इस गाने को अक्षय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- केशव और जया की लव स्टोरी में क्यूं आ गई लठ! देखिए #LatthMaar गाने में केशव यानी की अक्षय अपनी पत्नी जया अका भूमि को मनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं।

गाने की शुरुआत में जया केशव से कहती हैं कि उन्हें अब फोन मत करना। जया के नाराज होने की वजह है केशव के घर में टॉयलेट ना होना है। जिसकी वजह से वो अपने ससुराल को छोड़कर मायके चली जाती हैं। वहीं केशव गांव में टॉयलेट बनवाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं अब बीवी चाहे आए या ना आए इस गांव में संडास लाकर रहूंगा। इस गाने में आपको मथुरा की मशहूर लठ मार होली के दृश्य देखने को मिलेगी। वहीं गाने में केशव अपनी पत्नी को मनाते और उससे माफी मांगते हुए नजर आता है। गाने को सोनू निगम और पलक मुच्छल ने आवाज दी है। वहीं बोल गरिमा और सिद्धार्थ ने लिखे हैं। गाने को मानस और शिखर ने कंपोज किया है।



इससे पहले फिल्म का गाना बखेड़ा रिलीज किया गया था। जिसमें केशव (अक्षय कुमार) और जया (भूमि पेडनेकर) की लव स्टोरी को दिखाया गया था। इसमें दिखाया गया था कि कैसे दोनों के बीच रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। दोनों स्टार्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी शानदार है। यह गाना सिंपल होने के साथ ही हर आशिक से रिलेट करता है। दोनों प्यार में वो हर चीज करते हैं जो आमतौर पर कपल प्यार में पड़ने पर करते हैं।

Keshav aur Jaya ki prem kahani mein kyun aa gayi latth! Dekhiye #LatthMaar –> http://t.co/JCyCnoIssn — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 12, 2017

लोगों की नजरों से बचते हुए मिलने से लेकर एक दूसरे की शक्ल को चांद में देखने की कोशिश करने से लेकर छत पर चोरी चुपके आने तक। गाना बहुत खूबसूरत और रोमांटिक है। यह आपको अपने प्यार की याद दिलाएगा। अक्षय ने इस गाने को शेयर करते हुए कैप्शन दिया- जग में ना— से बड़ा #Bakheda? जानने के लिए गाना देखें।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 12, 2017 10:48 am