टाइगर श्रॉफ वर्क आउट वीडियोः मुन्ना माइकल के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं ‘फ्लाइंग जट्ट’

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ इंडस्ट्री में आने के बाद कुछ वक्त सिर्फ उनके पिता जैकी श्रॉफ के नाम की वजह से जाने जाते रहे। हालांकि वक्त के साथ उन्होंने खुद को साबित किया और एक एक्शन-कॉमिक हीरो के तौर पर खुद को उभारा। टाइगर श्रॉफ की फिजीक बहुत एथिलिटिक है और वह बहुत एक्टिव रहते हैं। हाल ही में वह फिल्म द फ्लाइंग जट्ट में एक सुपरहीरो का किरदार करते नजर आए थे। शुरू में अपने चेहरे की वजह से लोगों की बुराई झेलते रहे टाइगर ने वक्त के साथ अपनी फिजीक को खूब इंप्रूव किया है। टाइगर अपनी फिजीक को लेकर बहुत सजग रहते हैं और रेग्यूलर वर्क आउट करते हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह आर्म्स वर्क आउट करते नजर आ रहे हैं। टाइगर के इस वीडियो को 22 घंटे में 8 लाख 87 हजार लोगों ने देखा है।

वीडियो को 3 हजार लोगों ने लाइक किया है। वक्त के साथ अपनी फिजीक को और ज्यादा मस्कुलर लुक देने की कोशिश कर रहे टाइगर जल्द ही फिल्म मुन्ना माइकल में नजर आएंगे। सब्बीर खान निर्देशित यह फिल्म नेक्सट जेन फिल्म्स औऱ इरोस इंटरनेशनल के बैनर तले बनेगी। फिल्म में टाइगर के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आएंगे। फिल्म में संगीत देंगे विशाल-शेखर। मुन्ना माइकल में टाइगर के को-स्टार नवाज ने हाल ही में कहा, टाइगर को नाचते देख मुझे बुखार आ गया था। वो अपने शरीर का हर हिस्सा हिला सकता है। वह एक बेहतरीन डांसर है। नवाजुद्दीन ने इस फिल्म के लिए बाल भी लंबे किए थे। लेकिन डायरेक्टर ने बाल कटवाकर उन्हें एक शानदार लुक दिया। वाकई में उनका यह लुक इतना फ्रेश है कि आप एक बार में तस्वीर देखकर पहचान नहीं पाएंगे कि वो नवाज ही हैं या कोई और है।

First Published on January 20, 2017 11:47 am