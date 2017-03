टाइगर श्रॉफ को बर्थडे पर पापा-मम्मी, जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ से मिलने वाला है ये गिफ्ट

आज यानि 2 मार्च को टाइगर श्रॉफ अपना 27वां बर्थडे मना रहे हैं। इस बर्थडे पर वह अपनी फिल्म मुन्ना माइकल की शूटिंग में बिजी हैं। तो इस वजह से उनके पास पार्टी करने का ज्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि उनके दिन का ज्यादातर वक्त सेट पर ही बीत जाता है। लेकिन टाइगर के मम्मी-पापा जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ ने उनके लिए एक खास प्लानिंग कर रखी है।

अपनी इस प्लानिंग के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया, टाइगर को सबुह 6 बजे शूटिंग के लिए वसई बुलाया गया था। किसी एकश्न सीन की शूटिंग होनी है। हमारे पास रात को भी वक्त नहीं था कि हम देर रात बर्थडे पार्टी कर सकें। क्योंकि टाइगर और उनकी बहन कृष्णा देर रात शूटिंग से लौटते हैं। दोनों ही काफी थके हुए होते हैं। वहीं शूटिंग से पहले टाइगर कार्डियो करके ही घर से निकलते हैं। ऐसे में सुबह भी टाइम नहीं था।

उन्होंने बताया, हमें टाइगर के लिए शॉपिंग करने में भी परेशानी होती है। क्योंकि उनकी जरूरतें काफी सिंपल होती हैं। और जो भी उन्हें चाहिए होता है वह जैकी और मैं उन्हें देते रहते हैं। उन्हें डिजाइनर कपड़ों या गैजेट्स का भी शौक नहीं है। ऐसे में हमने उनके लिए माइकल जैक्सन की एक पेंटिंग खरीदी है। यह जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के विनय वैद्य ने बनाई है। यह बहुत ही एनर्जेटिक और पॉजिटिव तस्वीर है। इस पेंटिंग पर किंग ऑफ पॉप का एक मशहूर कथन भी लिखा है। यह वही कथन है जो टाइगर रोजाना घर से बाहर निकलते वक्त बोलता है, अच्छे लोगों को पढिए और महान बनिए।

आयशा ने बताया कि इस पेंटिंग के अलावा उन्होंने एक वीडियो बनाया है। जिसमें टाइगर के करीबी लोगों के मैसेज हैं। इन लोगों में टाइगर के क्लासमेट्स और मैनेजर का मैसेज शामिल है।टाइगर को बर्थडे की बधाई देने के लिए सेट पह पहुंचने वाले फैन्स के अलावा उनके डायरेक्टर सबीर खान ने बताया कि वह टाइगर के लिए केक मंगवाएंगे जिसे पूरे सेट के साथ मिलकर उनका बर्थडे मनाया जाएगा।

टाइगर एक फिटनेस फ्रीक हैं। वह नशे और सिगरेट जैसी आदतों से दूर हैं।

टाइगर श्रॉफ का असली नाम जय हेमंत श्रॉफ है। टाइगर उनका निक नेम है। उन्होंने पर्दे पर एंट्री इसी नाम से ली थी।

कम ही लोग जानते हैं कि धूम-3 के लिए आमिर खान को टाइगर श्रॉफ ने ट्रेनिंग दी। आमिर को टाअगर इतने पसंद आए थे कि वह उनकी फिल्म हीरोपंती प्रोड्यूस करना चाहते थे। लेकिन जब वह ऐस नहीं कर पाए तो उन्होंने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया था। बता दें कि टाइगर ने हीरोपंती से बॉलीवुड में डेब्यू किया था।

बॉलीवुड में डेब्यू से पहले टाइगर का नाम मॉडल एंजेला जॉनसन से जोड़ा जा रहा था।

First Published on March 2, 2017 10:53 am