अपने पिता से नहीं बल्कि इनसे प्रेरणा लेते हैं ‘फ्लाइंग जट्ट’ टाइगर श्रॉफ

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ का कहना है कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एक्शन स्टार जैकी चेन उनकी प्रेरणा हैं। जैकी चेन की फिल्म ‘कुंग फू योगा’ शुक्रवार को रिलीज हुई। फिल्म के प्रीमियर में शामिल होने पहुंचे टाइगर ने गुरुवार को कहा, “जैकी चेन मेरी प्रेरणा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका एक पर्सेंट भी नहीं हूं। मैं एक्शन सीन में क्रिएटिविटी के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं।”

डेजी शाह, कृष्णा अभिषेक और रेमो डिसूजा जैसे सितारे फिल्म के प्रीमियर में शामिल हुए थे। वहीं फिल्म में शामिल भारतीय कलाकार सोनू सूद, अमायरा दस्तूर और दिशा पटानी इसे मिले रिएक्शन्स से खुश हैं।

सोनू (43) ने कहा, “हमने करीब डेढ़ साल तक फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की। अब मैं दर्शकों का रिएक्शन देखने के लिए एक्साइटेड हूं। चूंकि फिल्म को अच्छी समीक्षा मिली है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी यह फिल्म पसंद आएगी।”

अमायरा ने कहा कि यह एक फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है। वहीं, दिशा ने कहा, “मैंने अपना काम किया और अब उम्मीद है कि दर्शक इस फिल्म को इंजॉय करेंगे और एडवेंटर को महसूस कर सकेंगे।” यह फिल्म स्टेनली टोंग द्वारा लिखित और निर्देशित है।

वीडियो:जैकी चैन ने पारंपरिक देसी अवतार में किया सलमान खान का स्वागत

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 4, 2017 9:57 am