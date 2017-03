जानिए रामगोपाल वर्मा के असली मर्द वाले कमेंट पर क्या बोले टाइगर श्रॉफ

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ के जन्मदिन पर रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट कर उनका काफी मजाक उड़ाया था। राम गोपाल ने टाइगर को यहां तक कह डाला था कि उन्हें अपने पिता से सिखना चाहिए कि असली मर्द कैसा होता है। वहीं जब टाइगर श्रॉफ से इस बारें में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अपने पिता के आधे भी नहीं हैं। वह असली हीरो हैं और मैं कोशिश करने पर भी उनके जैसा नहीं बन सकता। टाइगर ने कहा कि हर किसी को बोलने की आजादी है। रामगोपाल वर्मा एक सीनियर डायरेक्टर हैं इसलिए वह उनके बारें में कुछ कह भी नहीं सकते।

टाइगर ने कहा कि अगर कुछ लोग उनकी कला को लेकर नेगेटिव बोलते भी हैं तो वह इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। टाइगर ने कहा उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान है और कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को उनका काम पसंद आता है और कुछ लोगों को नहीं। रामगोपाल वर्मा अक्सर अपने ट्वीट्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहते हैं।

कुछ दिनों पहले उन्होंने टाइगर श्रॉफ के बर्थडे पर एक तस्वीर पर ट्वीट करते हुए टाइगर पर कमेंट किया था। राम गोपाल वर्मा ने लिखा, टाइगर श्रॉफ तुम्हारे पास जैकी श्रॉफ से बढ़िया सिक्स पैक ऐब्स हो सकते हैं। लेकिन उनकी आंखे और बॉडी लैंग्वेज इस सबसे कहीं अच्छी है। इसके बाद उन्होंने लिखा, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो जैकी से पूछो, जो खुद मेरी तरह ब्रूस ली के फैन हैं।

इस तरह केवल गे पोज करते हैं असली पुरुष नहीं। इसके बाद तो राम गोपाल वर्मा ने टाइगर की तुलना उर्मिला मातोंडकर से ही कर डाली। उन्होंने लिखा, टाइगर ब्रूस ली और जैकी श्रॉफ कभी भी उर्मिला की तरह पोज नहीं करेंगे। बता दें कि राम गोपाल वर्मा रंगीला फिल्म के गाने में जिस तरह उर्मिला समुद्र से बाहर आती हैं उस पोज की बात कर रहे थे।

First Published on March 10, 2017 11:30 am