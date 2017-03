टाइगर श्रॉफ की मां आएशा श्रॉफ इस फिल्म में मोहनीश बहल के साथ कर चुकी हैं काम, देखें तस्वीरें

बहुत कम लोगों को पता होगा कि टाइगर श्रॉफ की मां ने फिल्मों में काम किया है। मगर यह बात लोगों को पता है कि उन्होंने बूम फिल्म बनाई थी। आएशा की फिल्म काफी हद तक टार्जन से प्रेरित थी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसमें लीड एक्टर कौन हैं। ये है इंडस्ट्री में बड़े भैय्या के नाम से मशहूर मोहनीश बहल। यह बात सभी को पता है कि टाइगर के पिता जैकी बॉलीवुड स्टार हैं। जिन्होंने हीरो, अंदर बाहर, जानू, युद्ध, कर्मा और बहुत सी फिल्मों में काम किया है। लेकिन यह बात कम ही लोगों को पता है कि मॉडलिंग में कामयाबी पाने वाली आएशा ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था।

इस फिल्म का नाम था तेरी बांहों में। जब इस फिल्म के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इसे उमेश मेहरा ने डायरेक्ट और प्रमोद पेद्देर ने प्रोड्यूस किया था। जिसमें मोहनीश बहल, आएशा दत्त (आएशा श्रॉफ), नवीन निशकोल, प्रेम चोपड़ा, मैक मोहन, परवीन बॉबी और मिथुन चक्रवर्ती स्पेशल अपियरेंस में नजर आए थे। यह हॉलीवुड फिल्म ब्लू लगून का हिंदी रीमेक था। मोहनीश को हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं जैसी पारिवारिक फिल्मों के लिए जाना जाता है। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि बड़े भैय्या का यह रूप भी फिल्मों में देखने को मिला था।

फिल्म की कहानी मोहनीश और आएशा के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। जो एक आईलैंड पर फंस जाते हैं जबकि जिस जहाज से वो यात्रा करते हैं वो डूब जाता है। उन्हें एक कालू नाम का बंदर मिलता है जो बाद में उनका पालतू बन जाता है। उन्हें उस आईलैंड पर रहते हुए मौसम की मार झेलनी पड़ती है। 20 सालों तक अपने दादा परिक्षित साहनी को खोजने के बाद जब उन्हें इसमें कामयाबी मिलती है तो दादा का बड़ा भाई प्रेम चोपड़ा उन्हें मारने की कोशिश करता है। वो इसमें बच जाते हैं और बॉलीवुड की परंपरा के अनुसार अंत में सब अच्छा हो जाता है।

आएशा ने इसके बाद कोई फिल्म नहीं की। इससे पहले उन्होंने मनीला में हुए मिस यंग वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था और उन्हें दूसरे कंटेस्टेंट ने पॉपुलर गर्ल के तौर पर चुना था। बूम के अलावा आएशा ने ग्रहण, जिस देश में गंगा रहता है और बॉम्बिल एंड बीटराइस को प्रोड्यूस किया है।

First Published on March 3, 2017 8:47 am