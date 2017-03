नील नितिन मुकेश ने शेयर किया I Love You बोल रहीं बुजुर्ग महिला का फनी वीडियो, देखते ही नहीं रुकेगी आपकी हंसी

अभिनेता नील नितिन मुकेश इन दिनों फिल्म इंदु सरकार के लिए सुर्खियों में है। इस फिल्म में वे इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी बनेंगे। लेकिन आज उनसे जुड़ी फिल्मी नहीं बल्कि एक फनी खबर लेकर आए हैं। जी हां, नील नितिन मुकेश अपने सोशल एकाउंट के जरिए सभी यंगस्टर्स को सलाह दे रहे हैं कि अगर वे किसी को I Love You बोलना चाहते हैं तो देर करके जल्दी बोल दें बरना समय बीत जाएगा। बुढ़ापा आएगा और कहीं आपके दांत गिर गए आपके लिए I Love You बोलना काफी टफ होगा। दरअसल, माजरा ये है कि नील नितिन मुकेश ने हाल ही अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक उम्रदराज महिला नजर आ रही है। इस महिला के दांत नहीं है। वहां खड़े लोग उस बुजुर्ग महिला से I Love You बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस वो बोल ही नहीं पा रही हैं। कैसे भी करके महिला ने I Love You बोला, जो सुनने में समझ नहीं आ रहा। हालांकि इस दौरान महिला को ये शब्द बोलने में काफी हंसी आई। नील नितिन मुकेश ने इस वीडियो पर कैप्शन में लिख…This video made my day !! Jitna i love you bolna hai abhi bol lo varna budhape me aaise hi niklega..

This video made my day !! Jitna i love you bolna hai abhi bol lo varna budhape me aaise hi niklega😜😀 A post shared by Neil Nitin Mukesh (@neilnitinmukesh) on Mar 14, 2017 at 1:11am PDT

जो भी है महिला ने भले ही प्यार के इन अल्फाजों को प्रोपर तरीके से न बोल पाया हो लेकिन जो भी बोला वह सुनने में बाकई काफी मनोरंजक लगा। ये वीडियो नील ने 1 घंटे पहले ही अपलोड किया है, जिसे उनके फैंस अब काफी शेयर करने लगे हैं। जल्द ही नील फिल्म ‘इंदु सरकार’ में नजर आएंगे, जिसे बॉलीवुड के जाने माने डॉयरेक्टर मधुर भंडारकर निर्देशित कर रहे हैं। फिल्म के बारे में निर्देशक मधुर भंडारकर की तरफ से अभी कोई सूचना नही आई है। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई और पुणे में होगी। डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने 45 दिनों में शूटिंग खत्म करने का प्लान बनाया है। फिल्म में नील नितिन मुकेश और सुप्रिया के अलावा कीर्ति कुल्हारी भी नजर आयेंगी। इस फिल्म के संगीत की बात करें तो अनु मलिक और बप्पी लाहिड़ी पहली बार एक साथ किसी फिल्म में संगीत देते नजर आयेंगे। फेमस मार्शल आर्ट के खिलाड़ी और बंगाली फिल्मों के अभिनेता टोटा रॉय चौधरी भी इस फिल्म में अहम किरदार में नजर आयेंगे।

First Published on March 14, 2017 2:50 pm