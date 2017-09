‘हसीना पारकर’ के इस सीन में इमोशनल हो गई थीं श्रद्धा कपूर, आसुंओं पर नहीं कर पाई थीं काबू

Aapa is coming to meet you all in just 6 Days <3 @shraddhakapoor @swissent2299 #HaseenaParkar #SiddhanthKapoor #HaseenaParkarPromotions #HaseenaParkar #ApoorvaLakhia #SachinJigar #swissentertainmentpvtltd @ShraddhaKapoor @ankurbhatia #ApoorvaLakhia #HaseenaParkar #SwissEntertainment #Bollywood #movie #film #ShraddhaKapoor #Haseena #Shraddha #Mumbai #India #actor #actress #celeb #Celebrity @swissent2299

A post shared by Haseena Parkar (@haseenamovie) on Sep 16, 2017 at 1:32am PDT