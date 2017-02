बिग बॉस का ये कंटेस्टेंट हो सकता है बानी और युवराज ठाकुर के ब्रेकअप की वजह

एक टीवी शो में बिग बॉस रनर अप बानी जे ने बड़े अच्छे लगते हैं स्टार युवराज ठाकुर से अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। जब बानी घर के अंदर थीं तो उन्हें कई बार अपने बॉय फ्रेंड युवराज की टीशर्ट पहने देखा जाता था। इस पर उनके फैन्स ने इस कपल का नाम युवानी रख दिया था। लेकिन अब खबर है कि दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। इसके पीछे की वजह बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट जेसन शाह को बताया जा रहा है।

हाल ही में एक लाइव चैट के दौरान युवराज ने अपने फैन को बताया कि वह सिंगल हैं। जब उनसे पूछा गया कि बानी कहां हैं तो युवराज ने कहा, मैं नहीं जानता बानी कहा हैं, वो घर पर होंगी। बता दें कि केवल युवराज ने ही नहीं बानी ने भी यह इशारा दिया है कि युवराज और उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैलेंटाइन डे के दिन उन्होंने एक अजीब मैसेज शेयर किया था। उन्होंने लिखा, He tells her, you’re too real for real real world. I know, she says. I know.

वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले उन्होंने एक वीडियो क्लिप शेयर की थी। इसमें वह युवराज के साथ नहीं बल्कि अपनी बेस्ट फ्रेंड गौहर खान और जैकी भगनानी के साथ नजर आ रही थीं। बानी और युवराज दोनों की पोस्ट से साफ लग रहा है कि दोनों के रिश्ते में दरार आ चुकी है। वहीं इस संडे को बानी जेसन के साथ मस्ती करती दिखी थीं।

बिग बॉस के घर के अंदर भी बानी और युवराज के बीच नजदीकियों की खबरें थीं। जेसन एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर शो में आए थे। लेकिन जल्दी ही बाहर भी हो गए थे। वहीं बानी शो के आखिर तक थीं लेकिन मनवीर के आगे फिनाले में वह विनर नहीं बन पाईं।

बानी जे के साथ युवराज ठाकुर (Image Source: Indian Express) बानी जे के साथ युवराज ठाकुर (Image Source: Indian Express)

बानी ने बिग बॉस 10 में मनवीर गुर्जर को बेहद ही टफ कॉम्पटिशन दिया था। बानी ने बिग बॉस 10 में मनवीर गुर्जर को बेहद ही टफ कॉम्पटिशन दिया था।

बानी की बहन लंदन में रहती हैं और गौहर का भाई भी लंदन में ही है। बानी की बहन लंदन में रहती हैं और गौहर का भाई भी लंदन में ही है।

एंटरटेनमेंट की दूसरी बड़ी खबरों के लिए क्लिक करें-

वीडियो-करण जौहर के घर वैलेंटाइन पार्टी में पहुंचे बॉलीवुड स्टार्स

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 16, 2017 2:02 pm