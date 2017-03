दिलजीत दोसांझ ने बताया, क्यों लिया ‘राइजिंग स्टार’ जज करने का फैसला

​दिलजीत दोसांझ ने फिल्म उड़ता पंजाब से बॉलीवुड में डेब्यू कर अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस किया। उन्होंने साल 2016 में न्यूकमर अवॉर्ड भी जीता। वहीं टीवी चैनल पर भी अपना डेब्यू कर चुके हैं। दिलजीत ने बताया की टीवी पर डेब्यू के लिए उन्होंने राइजिंग स्टार को इसलिए चुना क्योंकि यह एक लाइव शो है। यह शो पूरी तरह अलग है और इस वजह से उन्होंने इस रिएलटी शो के लिए हामी भरी। दिलजीत ने कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है इस शो में आम जनता कनटेस्टंट को जज कर उनके लिए वोट कर रही है, कोई उनकी तरफ उंगली नहीं उठाएगा। जिस बात का उन्हें सबसे ज्यादा डर था।

दिलजीत ने बताया कि उन्हें पहले भी काफी शो का आॅफर मिला है पर वो उनके लिए एक्साइटेड नहीं थे। राइजिंग स्टार शो उन सब से काफी अलग है। इस रिएलटी शो के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई थी। दिलजीत ने बताया की उन्हें बहुत ज्यादा टीवी देखने का समय नहीं मिलता है तो उन्हें दूसरे लोगों को टीवी पर जज के तौर पर देखकर सीखने का मौका नहीं मिला। दिलजीत ने कहा कि असल जिदंगी में जैसे है वैसे ही शो पर है, एकदम ईमानदार।

दिलजीत ने राइजिंग स्टार शो करने के पीछे एक खास वजह यह बताई की जब उन्हें इस शो का आॅफर मिला था तब उनसे ज्यादा उनकी मां बेहद एक्साइटेड थीं। दिलजीत ने कहा कि उनकी मां बहुत टीवी देखती हैं और उन्होंने ही दिलजीत को यह शो करने के लिए फोर्स किया। दिलजीत ने बताया कि उनकी मां ने कहा कि तू काम के चक्कर में ज्यादातर बाहर रहता है इसलिए इस टीवी शो के जरिए ही मैं तुझे टीवी पर ही देख लिया करुगीं, मां की यही बात दिल को छू गई थी और उन्होंने यह शो करने का फैसला कर लिया।

वहीं दिलजीत ने बताया कि वह मुबंई में शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। दिलजीत ने कहा कि वह अपनी म्युजिक एलबम पर काम कर रहे हैं और इसके अलावा वह कुछ पंजाबी फिल्मों को करने में भी व्यस्त हैं।

First Published on March 2, 2017 10:09 am