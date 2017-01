PHOTOS: कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ सुमोना चक्रवर्ती ने श्रीलंका के बीच पर मनाई नए साल की छुट्टी

These shallow waters never met what i needed I'm letting go a deeper dive Eternal Silence of the Sea I'm breathing Alive. – Faded (Alan Walker) 🎶 #desitraveller #DecVibes #travelgram #beachlife #sealovers #waterbaby #blueocean #indianocean #natureporn #naturelover #cloudysky #skyline #srilankadiaries

A photo posted by Sumona Chakravarti (@sumonachakravarti) on Dec 29, 2016 at 1:02pm PST