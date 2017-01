The Kapil Sharma Show: जब कपिल ने रामदेव से पूछा कि आप एक व्यापारी हैं या योग गुरु, पढ़ें क्या रहा उनका जवाब

पिछले काफी समय से कपिल शर्मा का शो बाबा रामदेव को लेकर सुर्खियों में रहा है। क्योंकि शो में बाबा रामदेव के आने की खबर खुद कपिल ने कई दिन पहले अपने सोशल एकाउंट पर दी थी। वहीं इस शो के शूट के प्रोमो ने भी एपीसोड आने से पहले काफी सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन 22 जनवरी रविवार को आखिरकार कपिल के शो में बाबा रामदेव की शानदार एंट्री हुई। इस दौरान उन्होंने अपने बारे में एक नहीं बल्कि कई राज खोले। शो के दौरान बाबा रामदेव ने अपनी निजी लाइफ में हुए कई घटनाओं के बारे में जिक्र किया। पहले तो बाबा ने कपिल से जमकर योगा करवाया। योग गुरु ने कपिल से इतना योगा करवाया कि बाद में कपिल स्टेज छोड़ पब्लिक के बीच जा पहुंचे।

कपिल ने बाबा से अपने सवाल में बाबा से पूछा कि आप अच्छे योग गुरू हैं या अच्छे व्यापारी। कपिल के इस जबाव में कहा कि वे एक योगी ही हैं और योग के आयाम है ज्यान योग, कर्म योग भक्ति योग और योग के बायो प्रोडक्ट के रूप में है उद्योग। उन्होंने कहा अगर वे एक व्यापारी होते तो अपने प्रोडक्ट का प्रचार कराने के लिए बढ़िया ब्रांड एंबेसडर रखते लेकिन वह खुद ही पतंजलि के अनपेड ब्रांड एंबेसडर है, जबकि बाल कृष्ण कंपनी के अनपेड एमडी है। उन्होंने कहा कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स से आई राशि का प्रयोग सिर्फ चैरिटी के लिए है।

जो आने वाली पीढ़ियों के लिए कामगर होगी। इसके बाद कपिल ने बाबा से पूछा कि आपकी कंपनी का 10 हजार करोड़ का टर्न ऑवर हो गया है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको शादी कर लेनी करके अपनी लाइफ सैटिल करनी चाहिए। इसके बदले में बाबा ने कहा- मुझे अपने सैटिल होने की जिंदा नहीं है बल्कि हिंदस्तान के सवा सौ करोड़ को सैटिल करने की चिंता है, वरना कई लोग तेरी तरह विरह की गीत गाएंगे। ”कल भी मन अकेला था और आज भी अकेला है” इसी बीच मजाकिया अंदाज में सिद्धु पाजी कहते हैं कि कल भी मन अकले था आज भी अकेला है…कल भी दीपिका अकेली थी आज भी अकेली है।

First Published on January 23, 2017 4:44 am