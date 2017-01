The Kapil Sharma Show: रामदेव ने कपिल को बताए कई राज, बाबा के Flying Kiss के किस्से से लेकर Hug और Love की कहानी पढ़ें यहां

रविवार को आए कपिल शर्मा के शो में योग गुरु बाबा रामदेव ने जहां अपने बिजनेस के टर्नऑवर से रिलेटिड कई बातें शेयर कीं तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई राज भी खोले। जीं हां, जब कपिल ने बाबा रामदेव से कहा कि आप देश से लेकर विदेशों के चक्कर लगाते हैं कई लोगों से मिलते हैं तो क्या आपको किसी ने I LOVE YOU बोला। कपिल के इस सवाल के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा कि मुझे से हजारों लोगों ने I Love You बोला। उन्होंने कहा कि I Love You बोलने के मतलब गलत थोड़ी न है। लोगों का स्नेह है जब उन्हें योग प्रक्रिया से फायदा पहुंचता है तो वे उन्हें I Love You बोलते हैं। इसके बाद बाबा रामदेव ने अपनी एक शिविर के दौरान हुई घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा 2004 में एक शिविर के दौरान उन्हें कई लोग हाथ से फूक मार रहे थे। दरअसल, शिविर में बाबा के फॉलोवर्स उन्हें हाथ के जरिए फ्लाइंग किस दे रहे थे। लेकिन उस दरमियान बाबा को अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए वे फ्लाइंग किस को हाथ की फूक समझे। बाबा ने अपने बारे में कपिल को एक दिलचस्प राज खोला।

बाबा ने कहा 2006 में भी उनके साथ बड़ा ही दिलचस्प वाक्या हुआ। बाबा ने कपिल को बताया कि 2006 में वे लॉस, एंजेलिस में शिविर करने गए थे। तब एक महिला ने उनसे कहा कि बाबा जी मैं आपको अपना सब कुछ देना चाहती हूं। महिला ने कहा उसके पास ढेर सारा पैसा है। तब बाबा ने महिला को अपने एमडी के बारे में परिचय करवाया। लेकिन महिला ने फिर बाबा से कहा वह उन्हें अपने आपको उनको सौंपना चाहती है। इसके बाद बाबा ने मन ही मन भांप लिया कि यहां कुछ खतरा है, लिहाजा वे उस महिला को दरकिनार करके भाग निकले। इतना ही नहीं बाबा रामदेव ने अपने बारे में एक और राज खोला। बाबा ने बताया कि एक बार एक महिला ने उनसे हग करने की जिद ठान ली थी, जिसके जवाब में योग गुरु ने कहा था कि हग करना है तो घर में करके आती। महिला ने फिर बाबा से कहा कि आप समझे नहीं मुझे आपके साथ हग करना है। बाबा बोले मैं खुले में हग नहीं करता। दरअसलस, महिला के हग करने का मतलब था गले मिलना लेकिन बाबा सौंच क्रिया को हग समझ बैठे थे।

First Published on January 23, 2017 5:10 am