ये हैं मोहबतें 22 जुलाई 2017 फुल एपिसोड: शगुन का सामना हुआ पीहू और अशोक से, खड़ी हुई नई परेशानी

अशोक आदि से रास्ते में मिलता है और पूछता है कि वो यहां क्या कर रहा है। अशोक कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे, अपनी मां की चिंता उसे करनी चाहिए और उसे गले लगाता है। आदि उसे धक्का देता है, इसपर अशोक कहता है कि शगुन से शादी करने के बाद वो उसका पिता बन जाएगा। मधु तभी आती है और आदि को अंदर ले जाती है और अशोक से बात ना करने के लिए कहती है। नीलू रूही का सामान लगा रही होती है, रूही उसकी तरफ भागती है और उससे अपना बैग ले लेती है। किरण स्कूल पहुंचती है बच्चों को लेने के लिए तब अनन्या उसे बताती है कि पीहू किसी पड़ोसी के साथ चली गई है क्योंकि रूही उसे लेने नहीं आई थी। किरण इशिता को फोन करके बताती है और पीहू को रोकने के लिए कहती है।

शगुन घर पहुंचती है और देखती है कि मधु और संतोषी अशोक को लेकर बात कर रहे हैं। शगुन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उन्होंने क्यों नहीं बताया अशोक आया था। शगुन उससे मिलने के लिए निकलती है, तब ही पीहू स्कूल से आ रही होती है। इशिता पीहू को लेने के लिए निकल ही रही होती है कि उसे शगुन दिख जाती है और वो छुप जाती है। शगुन पीहू को गले लगा लेती है और कहती है कि उसने उसे बहुत याद किया। शगुन उसे रूही के नाम से बुलाती है। पीहू भी शगुन से कहती है कि उसने भी शगुन को बहुत याद किया। सभी लोग पीहू को सब संभालते हुए देख कर चौंक जाते हैं।

इशिता पीहू से पूछती है कि किस तरह उसने सब संभाला, पीहू कहती है कि उसने किरण और इशिता की बात फोन पर सुन ली थी कि शगुन को 12 साल पहले जैसा सब हुआ करता था वही याद है। उसे ये भी मालूम था कि वो रूही जैसी दिखती है। इशिता ये सुनकर उसे गले लगा लेती है, मधु कहती है कि पीहू अब समझदार हो गई है।

इशिता किरण को शुक्रिया करने जा रही होती तभी रूही वहां आती है और किरण उससे पूछती है कि वो आज बच्चों को लेने क्यों नहीं गई थी। रूही कहती है कि उसे मैनेजर ने फोन करके बुलाया था। इस पर किरण कहती है कि वो भी ऑफिस में थी, पर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। रूही कहती है कि वो मार्केटिंग मैनेजर के साथ थी। वो बहुत डरी हुई लगती है, इशिता भी उसके बदले हुए बर्ताव को देखती है।

रमन और इशिता डॉक्टर के पास जाकर शगुन की हालत के बारे में पूछते हैं। वहीं दूसरी तरफ आलिया अपना सामान लेने मणि के घर जाती है पर वो मणि की मौत के बारे में सोच कर डर जाती है। आदि आता है और उसकी मदद करने लगता है, पर उसे चले जाने के लिए कहती है। आदि कहता है कि उसे इशिता ने भेजा है वो नहीं जाएगा, अगर उसे कोई परेशानी है तो वो इशिता से बात करे।

वहीं दूसरी तरफ संतोषी शगुन से कहती है कि जबतक रमन नहीं आ जाता वो उसे कहीं नहीं जाने देगी। रमन आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। शगुन कहती है कि वो स्पा, किट्टी पार्टी और अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहती है। शगुन कहती है कि उसे अपने दोस्तों के नम्बर याद नहीं है। वो अपना फोन, क्रेडिट कार्ड्स और बाकि सामान के बारे में पूछती है। तभी अशोक आता है और

First Published on July 23, 2017 1:47 am