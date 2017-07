ये हैं मोहबतें 20 जुलाई 2017 फुल एपिसोड: आलिया ने मणि के लिए रखी प्रार्थना में किया तमाशा, रौशनी को किया बेइज्जत

रमन को बेकसूर साबित करने के लिए इशिता समझाती है कि रमन को शगुन के साथ रहना पड़ेगा। रमन पूछता है कि अगर वो तुम्हारे बारे में पूछेगी तो, इशिता कहती है कि वो अपनी मां के घर रहेगी।

बाला और आदि शगुन को घर लेकर आते हैं। रास्ते में शगुन कहती है कि ये तो अशोक का घर नहीं है। बाला उससे कहता है कि अशोक उसे रमन के घर से लेगा। शगुन उन्हें शुक्रिया कहती है, तभी रमन आता है शगुन उससे कहती है कि बाला और आदि उसे लेकर आए हैं। रमन उससे कहता है कि ये उनके पड़ोसी हैं।

रमन शगुन को अंदर ले आता है, संतोषी और मिस्टर भल्ला उसका स्वागत करते हैं। संतोषी ना चाहते हुए भी शगुन के साथ प्यार से बात करने की कोशिश करती है। वो उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है। शगुन कमरे में आती है और अपने कपड़े रमन की अलमारी में देख कर चौंक जाती है और कहती है कि उसके कपड़े यहां कैसे आए वो तो अशोक के घर चली गई थी। रमन कहता है कि कुछ कपड़े छोड़ कर चली गई थी पर उसने फेंके नहीं क्योंकि वो अभी भी उसे अपनी जिंदगी में चाहता है।

शगुन बार-बार अशोक के बारे में पूछती है। रमन उससे कहता है कि अशोक का फोन नहीं मिल रहा है, उसने उसे मैसेज कर दिया है। इशिता, रूही, आदि और मिहिका अय्यर घर में होते हैं। इशिता कहती है कि अशोक ओ शगुन की इस हालत के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो फिर वो कोई समस्या खड़ी करेगा। इधर संतोषी शगुन के हल्दी का दूध लेकर जाती है तो शगुन उससे कहती है कि वो उसपर इतना प्यार क्यों दिखा रही है। संतोषी कहती है कि हल्दी वाला दूध पीने से दिमाग ठीक हो जाता है। शगुन कहती है कि वो उनपर विश्वास नहीं कर सकती है, जरुर उन्होंने उसमे कुछ मिलाया है।

शगुन किचन में जाती है और नीलू पर चिल्लाने लगती है कि वो अच्छा खाना नहीं बनाती है। रमन आता है तो वो उससे कहती है कि इसे निकाल कर किसी प्रोफेशनल शेफ को रखो। रमन उससे कहता है कि ये उसका घर है जो वो चाहती है वही होगा, शगुन इसपर कहती है कि अगर ये उसका घर है तो संतोषी ने अभी तक उसे चाबियां क्यों नहीं दी है। संतोषी कहती है कि वो उसे चाबियां दे देगी।

रमन संतोषी के पास जाता है और कहता है कि जैसे वो पहले शगुन के साथ बर्ताव करती थी वैसे ही करे, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। संतोषी कहती है वो उसे बेकसूर साबित करने के लिए उससे ऐसे बात कर रही थी, अब देखो वो शगुन के साथ कैसे बर्ताव करती है। रूही और रौशनी बैठ कर बात कर रहे होते हैं कि उन्हें मणि के लिए प्रार्थना रखनी चाहिए। सभी लोग प्रार्थना के लिए मान जाते हैं और कहती हैं कि आलिया को फोन करके बुला ले, पर उसका फोन नहीं मिलता है।

पंडित मणि के गौत्र के बारे में पूछता है तो इशिता आदि को आलिया को फोन करने के लिए कहती है। तभी आलिया आती है और कहती है कि उसके पिता के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही पूजा करवा चुकी है। वो वहां तमाशा करती है और अपने पिता की फोटो लेकर चली जाती है। आदि आलिया से कहता है कि उसे समझ क्यों नहीं आता है कि रमन ने उसके अप्पा को नहीं मारा है। शगुन एक बार ठीक हो जाए तो वो सब सच बता देगी।

आलिया उससे कहती है कि उन्हें कोई अहसान करने के जरूरत नहीं है और वहां से चली जाती है। रौशनी उसके पीछे जाती है और उसे समझाती है कि आदि उससे बहुत प्यार करता है और वो ये सब उसके लिए ही कर रहा है। आलिया उससे कहती है कि वो इन सब बातों से दूर रहे. आदि रौशनी से आलिया के बर्ताव के लिए माफी मांगता है।

First Published on July 21, 2017 2:59 am