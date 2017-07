ये हैं मोहबतें 19 जुलाई 2017 फुल एपिसोड: शगुन फिर बन कर आई रमन की पत्नी, क्या होगा अब इशिता और रमन के रिश्ते का

आदि आलिया को समझाने की कोशिश करता है कि शगुन जल्दी ठीक हो जाएगी। आलिया उसपर गुस्सा हो कर कहती है कि वो ये झूठा नाटक ना करे, ये सब वो अपने मतलब के लिए कर रहा है। वो गुस्सा हो जाता है और चिल्ला कर कहता है कि हां वो ये अपने मतलब के लिए कर रहा है इससे ज्यादा वो सच जानना चाहता है कि उन्होंने क्या देखा है। वो शांत होकर कहता है कि वो रमन को निर्दोष साबित करना चाहता है।

किरण अय्यर के घर होती है अब उसके पास ऑफिस से फोन आता है। तब मधु विश्वा को कहती है कि उसका ध्यान अभी भी ऑफिस में ही है, वो बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती है। किरण को बाला का फोन आता है और वो शगुन के बारे में बताता है। किरण उसे बताती है कि उसने वकील से बात करी है और उन्हें पेपर तैयार करने के लिए बोला है।

दूसरी तरफ शगुन नर्स से कहती है कि वो अशोक को इन्फॉर्म कर दे। नर्स कहती है कि वो तो तुम्हारे पति नहीं है, शगुन इसपर कहती है कि हां पर वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। आलिया शगुन के पास आती है और कहती है कि उसने अशोक को बता दिया है। शगुन उससे कहती है कि तुम वही हो न जो सुबह मुझे मां कह रही थी। आलिया कहती है कि वो गलत वार्ड में आ गई थी, उसकी मां अगले वार्ड में है। शगुन उसे बताती है कि उसकी बेटी 8 साल की है और वो हॉस्टल में है।

आलिया बाहर आकर बाला से कहती है कि क्या उसने शगुन को घर ले जाने के लिए पूछा है। बाला कहता है कि शगुन मणि के घर नहीं जाएगी। उसे वो अपने घर ले जाएगा। आलिया उसकी बात मान जाती है, बाला शगुन का सामान लाने के लिए कहता है। इशिता पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर के पास जाकर शगुन के बारे में बताती है। वो कहती है कि रमन को 30 दिन के लिए बेल मिल जाए जिससे वो उसे बेकसूर साबित कर सके। इंस्पेक्टर मना कर देता है, इसके बाद वकील बेल के कागज ले आता है तो वो रमन को छोड़ देते हैं।

दूसरी तरफ घर पर मिहिका सबको बताती है कि इशिता रमन को लेकर आ रही है और शगुन भी साथ में रहेगी। संतोषी और मिस्टर भल्ला परेशान हो जाते हैं कि शगुन अब हमारे साथ रहेगी। मिहिका उन्हें कहती है कि उन्हें ये रमन के लिए करना चाहिए। घर को भी पहले जैसा करना होगा। रुही, आदि, और इशिता को बाला के घर रहना होगा। पीहू से इशिता पहले ही बात कर चुकी है। मिहिका और आलिया शगुन का सामान पैक करते हैं और दूसरी तरह रुही अपना सामान पैक करने लगती है। सारी नई चीजों से पुरानी फोटो को बदल दिया जाता है।

रमन इशिता से पूछता है कि क्या उसको फिर उस जिंदगी में धकेलना जरूरी है। इशिता उसे कहती है कि उसे बेकसूर साबित करने के लिए ये जरूरी है।

