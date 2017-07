ये हैं मोहबतें 18 जुलाई 2017 फुल एपिसोड: शगुन ने आलिया को पहचानने से किया इंकार, कहा तुम नहीं हो मेरी बेटी

मिस्टर भल्ला रमन के लिए खाना लेकर जाते हैं, और पुलिस से रिक्वेस्ट करके उससे मिलते हैं। रमन के पिता उसे बताते हैं कि आदि शगुन को ढूंढ़ रहा है। बाला और आदित्य शम्भू के घर पहुंचते हैं और शगुन के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें बताता है कि शगुन उसे बहुत बुरी हालत में मिली थी, उसके सिर पर चोट लगी थी। उसने उसे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया था क्योंकि वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था।

आलिया मिहिका से शगुन को ढूंढने जाने के लिए कहती है। मिहिका उसे कहती है कि आदि पर विश्वास करे, वो शगुन को ले आएगा। आलिया कहती है कि वो एक खूनी का बेटा है। मिहिका कहती है कि उसे रमन के बारे ये नहीं बोलना चाहिए, आदि उसे बहुत प्यार करता है। आलिया कहती है कि वो अपने पिता को बचाने के लिए कर रहा है, वो उससे प्यार नहीं करता है। आलिया निखिल को फोन करके बुला लेती है।

आदि और बाला हॉस्पिटल पहुंचते हैं और नर्स को शगुन के पास ले जाने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वो आईसीयू में है। आलिया उसे फोन करती है और शगुन हॉस्पिटल में है ये जानकर चौंक जाती है। वो आदि से हॉस्पिटल का पता मांगती है। आदि उसे ना आने के लिए कहता है तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो ना बताए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ किरण विश्वा से बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए पूछती है विश्वा उसे परमिशन दे देता है। मधु उसपर बहुत चिल्लाती है कि उसने बच्चों को ले जाने क्यों दिया। किरण अपने आपको अच्छी मां साबित करना चाहती है, विश्वा उसे समझाता है।

आलिया और निखिल को हॉस्पिटल में एक साथ देखकर आदि उदास हो जाता है। आलिया डॉक्टर को शगुन से मिलने के लिए कहती है। शगुन को होश आता है और वो आलिया को पहचानने से मना कर देती है और कहती है कि उसकी बेटी तो बहुत छोटी है। आलिया रोती हुई बाहर आती है। निखिल उससे पूछता है तो बताती है कि शगुन ने उसे पहचानने से मना कर दिया है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि शगुन की याददाश चली गई है और उसने एक्सीडेंट से पहले कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से उसने अपने दिमाग को ब्लॉक कर लिया है।

आदि इशिता को फोन करके सब बताता है और कहता है कि शगुन हमारी कोई मदद नहीं कर सकती है।

First Published on July 19, 2017 12:03 am