ये है मोहब्बतें 11 जुलाई फुल एपिसोड: शगुन को स्टेज से धक्का मार संतोषी ने बताया कि वे नहीं रख सकती अपने बच्चों का भी ध्यान

शगुन मीडिया को इंटरव्यू दे रही होती है ये देखकर इशिता बहुत खुश होती है। वहीं संतोषी मधु को ये कहती है कि वो शगुन को ये अवार्ड नहीं लेने देगी और सबके सामने उसका सच लाकर रहेगी। इशिता शगुन से पूछती है कि क्या कोई उसके एनजीओ से आ रहा है तो वो मना कर देती है पर वो कहती है उसके कई दोस्त आए हैं। संतोषी और मधु उस सोशल वर्कर से कहते हैं कि पार्टी में वो उसे उसके काम के लिए अवार्ड दिलवाएंगे।

दूसरी तरफ निखिल आलिया के कमरे में आता है और आदि से कहता है कि अब वो थोड़ा ठीक दिख रहा है नहीं तो कल रेस्टोरेंट में वो उसका लाल फुला हुआ चेहरा देख कर वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। तभी आलिया उसपर बहुत गुस्सा होती है और कहती है वो उसके पति का मजाक नही बना सकता है। आलिया उसे जाने के लिए कहती है। आलिया आदि से माफी मांगती है, आदि उसे गले लगा कर माफ कर देता है और कहता है कि इशिता और रमन को उसकी एलर्जी के बारे में ना बताए।

रूही दूसरी तरफ रिया के घर जाती है और उसकी वार्डन से उसकी मां को बुलाने को कहती है। वार्डन कहती है कि वो तो अगले महीने तक नहीं आएगी। रूही रिया की हालत देख कर बहुत परेशान होती है कि माता-पिता के पास ना होने से किस तरह से वो चिड़चिडी़ हो चुकी है।

रमन स्टेज पर शगुन को अवार्ड देने के लिए बुलाता है। संतोषी और मधु भी उस सोशल वर्कर को लेकर पार्टी वाली जगह पर आ जाते हैं। मधु इशिता को कोने में बुला कर बताती है कि शगुन झूठ बोल रही है और उसे ये अवार्ड नही मिलना चाहिए। शगुन अपनी झूठी स्पीच में कहती है कि किस तरह उसने लड़कियों का ध्यान रखा और उन्हें बचाया था। संतोषी स्टेज पर जाकर शगुन को धक्का देती है और सबको बताती है कि शगुन नहीं बल्कि मिसेज खत्री अवार्ड की असली हकदार हैं। संतोषी कहती है कि वो किसी झूठी को अवार्ड नही लेने देगी, वो ये भी कहती है कि शगुन अपने बच्चों का ध्यान तो नहीं रख सकती वो समाज का क्या भला करेगी। सब लोग ये सुन कर चौंक जाते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 12, 2017 8:27 am