अपनी बहन अल्का कौशल के बचाव में आए वरुण बडोला, कहा- उन्हें एक धोखेबाज ने गलत तरीके से फंसाया

टीवी और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अल्का कौशल को उनकी मां के साथ पंजाब की जिला अदालत ने दो साल जेल की सजा सुनाई है। यह खबर जंगल में लगी आग की तरह चारो तरफ फैल गई। बजरंगी भाईजान और क्वीन फेम एक्ट्रेस ने टीवी शो कबूल है, स्वरागिनी और बहुत से सीरियल में काम किया है। उनपर आरोप है कि उन्होंने अपने परिचित से लिए हुए 50 लाख रुपए वापस नहीं किए। उनके द्वारा दिए गए 25-25 लाख के दोनों चेक के बाउंस होने की वजह से उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और चारी का दोषी ठहराया गया है। उनकी मां और थिएटर एक्टर सुशीला बडोला को भी अल्का के साथ दो साल जेल की सजा सुनाई गई है।

अल्का से बातचीत ना होने की वजह से इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम ने वरुण बडोला से बातचीत की। मशहूर टीवी एक्टर जिन्होंने कोशिश-एक आशा, देस में निकला होगा चांद, फिर सुबह होगी, तुम्हारी पाखी, मेरे अंगने में और बहुत से शोज में काम किया है। वो एक सक्रिय क्रिकेटर भी हैं और सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का हिस्सा हैं। अपनी राय सामने रखते हुए उन्होंने कहा- मामला अभी अदालत में है इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता हूं। हां मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो सही हैं। लेकिन हम उच्च न्यायालय में इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। यह केवल एक कोर्ट है जिसने इस घोषित किया है, हम न्याय के लिए लड़ेंगे।

वरुण ने आगे कहा- हम कानून का पालन कर रहे हैं और कानूनी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें गलत तरीके से एक धोखेबाज ने फंसाया है लेकिन अदालत में दोषी व्यक्तियों के रूप में उनका प्रतिनिधित्व किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि यह मामला जल्द ही निपट जाए और हम उन्हें घर वापस ला सकें। हम याचिका दायर करेंगे और उम्मीद है कि कुछ दिनों में बेहतर स्पष्टता प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे।

इससे पहले साल 2015 में अल्का को दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी। जिसे कौशल ने संगरुर कोर्ट में याचिका दायर करके टाल दिया था। अब संगरुर की कोर्ट ने मलेरकोटला अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। दुर्भाग्यवश दो साल के बाद संगरुर की जिला अदालत ने मलेरकोटला अदालत के फैसलो को बरकरार रखने का निर्णय लिया है।

First Published on July 11, 2017 9:16 am