द कपिल शर्मा शो 25 दिसंबर फुल एपिसोड: सनी लियोनी ने शो पर कहा, बॉलीवुड में कोई उनके साथ काम करना नहीं चाहता

‘सोनी टीवी’ पर प्रसारित होने वाले कॉमेडी सीरीयल ‘द कपिल शर्मा शो’ पर क्रिसमस सेलिब्रेशन की धूम रही। शो की शुरुआत सुपरडांसर के तीनों विनर दित्या, योगेश और दीपाली के खूबसूरत डांस के साथ हुई। बाद में उन्हें सांता बनी नानी की तरफ से उपहार भी दिये गए। बच्चे शो पर कपिल की डिमांड करते हैं लेकिन सांता के भेष में आई नानी ही उनका इंटरव्यु लेती हैं। वे उसे इंटरव्यु के पैसे भी लेती हैं। तभी वहां कपिल शर्मा आते हैं वे नानी पर गुस्सा होकर उन्हें सेट पर से भगाकर वे सपरडांसर विनर दित्या को जीत की शुभकामनाएं देते हैं। कपिल की फरमाईश पर दीपाली, फिल्म सैराट का मराठी मोनोलॉग बोलकर सुनाती हैं जिसकी सभी काफी तारीफ करते हैं। कपिल की फरमाईश पर ये तीनों बच्चे शो के कैरेक्टर मि. अरोरा, मशहूर गुलाटी और चंदु की एक्टिंग करके दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। कपिल और सिद्धू उनके परफॉर्मेंस की जोरदार तारीफ करते हैं। बाद में कपिल, सिद्धू जी से कहते हैं आज वे जिस भी हीरोईन से मिलना चाहेंगे सांता क्लॉज उनकी इच्छा पूरी करेंगे। इसके बाद ही शो पर सनी लियोनी की एंट्री होती है। इसके बाद कपिल सिद्धू का मजाक उड़ाते हुए कहते है कि इसका मतलब है कि उनके दिमाग में सनी चल रही थी। दरअसल सनी यहां आने वाली फिल्म ‘रईस’ को पेरमोट करने आई थीं जिसमें उन्होंने ‘लैला ओ लैला’ गाने पर आईटम सॉंग किया है।

थोड़ी ही देर से सेट पर बम्पर आती हैं और सनी को डॉक्टर के कॉस्ट्युम पहना कर उन्हें अपने हॉस्पीटल के पेशेंट्स का इलाज करने को कहती हैं। इसके बाद शो के कैरेक्टर चंदु भी यहां पेशेंट बन कर आते हैं ताकि डॉक्टर सनी उनका इलाज करें। वे बताते हैं कि उन्हें सपने में सनी लियोनी दिखाई देती हैं। वे अपने सपने के बारे में सभी को बताते हैं जिसमें सनी लियोनी उनके साथ डांस कर रही होती हैं। इसके बाद कपिल भी अपना सपने के बारे में बताते हैं जिसमें वे भी सनी लियोनी के साथ डांस कर रहे होते हैं। फाईनली सनी वे उन्हें अपने सपने के बारे में बताती हैं। सनी के सपने के सीक्वेंस में वे दोनों के साथ डांस कर रही होती हैं।

इंटरव्यु के दौरान कपिल उनसे पूछते हैं कि जब शाहरुख की फिल्म के लिए उन्हें कॉल आया था तो उन्हें कैसा लगा था। इस पर सनी ने कहा कि वे ये सुन कर अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थीं। वे कहती है कि बॉलीवुड में काफी लोग उनके साथ आज भी काम नहीं करना चाहते हैं। सनी लियोनी चुंकि इंडियन हैं, कपिल उनके इंडियन होने का टेस्ट लेते हैं। वे उन्हें कुछ फोटोज दिखा कर उनका नाम पूछते हैं। वे उनसे चंकी पांडे, जॉनी लीवर के बारे में पूछते हैं जिसमें वो सही जवाब देती हैं। लालू यादव की फोटो देखकर वे उन्हें मोदी जी के फ्रेंड बताती हैं। अपनी पति की फोटो देखकर वे उनकी तारीफ करते हैं। इसके बाद कपिल शो पर उनके पति डेनियल वेबर का भी स्वागत करते हैं। डेनियल, कपिल के इंग्लिश स्पीकींग की तारीफ करते हैं जिसे सुनकर कपिल काफी खुश होते हैं। डेनियल अपनी वाईफ सनी के लिए अमेरिका से आकर भारत में शिफ्ट हो चुके हैं। कपिल ने सनी से कुछ इंग्लिश के डायलॉग को हिंदी में ट्रांसलेट करवाया। बाद में कपिल की फरमाईश पर डेनियल ने सनी के लिए गिटार पर परफॉर्म किया जिसमें कपिल ने गाना गाकर उनका साथ दिया।

First Published on December 26, 2016 12:41 am