द कपिल शर्मा शो 15 जनवरी फुल एपिसोड: कपिल के शो पर आईं हरियाणा की दंगल पहलवान गीता और बबीता

‘सोनी टीवी’ पर प्रसारित होने वालो शो ‘द कपिल शर्मा शो’ में आपने देखा कि कपिल शो पर वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हुए शो की शुरुआत करते हैं। दरअसल इस एपिसोड पर कपिल की मेहमान के तौर पर कुश्ती में महिला गोल्ड मेडलिस्ट गीता और बबीता आए। जिस पर हाल में फिल्म दंगल बनी और जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। शो पर उनका परिवार भी उपस्थित हुआ। शो पर फोगाट बहनें अपनी दिनचर्या बताते हुए कहती हैं कि वे हर सुबह पांच से पहले चार बजे तक उठकर ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाती हैं। वे कहती हैं कि 100 से 150 गिरी बादाम रोज खाती हैं। कपिल यहां मजाक में उनसे कहते हैं कि वे उन्हें अपना भाई जैसा ही समझें। उन दोनों के अलावा उनकी दो अन्य बहनें संगीता और रितु भी शो पर आती हैं वे बताती हैं कि वे सभी घर पर कुश्तियां करती है और वे देश का नाम रोशन करना चाहती है। गाती बताती है कि दंगल फिल्म देखने के बाद उनकी मम्मी ने भी नॉनवेज खाना शुरु कर दिया। सबसे मुश्किल पल के बारे में बताते हुए गीता ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम में नाईजीरीया के पहलवान के साथ कुश्ती लड़ने में उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल हुई। गीता कहती हैं कि गेम और मडल के सामने उन्हें दर्द और चोट कुछ दिखाई नहीं देता है। शो पर उनके पिता महावीर फोगाट भी आते हैं।

वे कहते हैं कि जहां लड़की नहीं होती वो घर नरक के बराबर होता है। वे बताते हैं कि साल 2000 के समय ही उन्होंने फैसला ले लिया था कि गीता को पहलवान बनाना है तब वो दस साल की थी। वे कहते हैं कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना उनका सपना है। शो पर कपिल दोनों बहनों के लिए पानी पूरी खाने का कॉम्पटीशन रखते हैं उनका कहना था कि वे फिल्म में गोलगप्पे भी नहीं खा पाये इसलिए उन्हें इस मंच पर ये मौका दे रहे हैं।

शो पर नानी बनने वाले अली असगर पहली बार मेल किरदार में आए। वे नानी के भाई बन कर यहां आते हैं। कपिल यहां शो के कैरेक्टर चंदु की गीता के साथ कुश्ती करवाते हैं। फोगाट बहनों ने बताया कि बचपन में घर पर लड़ाई भी होती थी तो उनकी मां कहती थीं कि वे ऐसे लड़ाई ना करें और मैट पर लड़ाई कर के दिखायें। गीता ने बताया कि उनका फेवरेट हीरो सनी देओल हैं। जबकि बबीता के सलमान खान और आमिर खान हैं। उनके पापा ने कहा कि उन्होंने बच्चों को पूरी छूट दे रखी है कि वे जहां और जिससे चाहे शादी कर सकते हैं। कपिल, बबीता से फिल्म दंगल के डायलॉग भी बोलवाते हैं। गीता ने अपनी बहन रितु के बारे में बताया कि प्रो रेस्लिंग के ऑक्शन में उनकी सबसे महंगी बोली लगी। शो पर हरियाणा के एक दर्शक ने महावीर फोगाट को 51,000 रुपए देकर उनका सम्मानित किया।

