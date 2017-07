द कपिल शर्मा शो 16 जुलाई 2017 फुल एपिसोड: टाइगर ने कहा कि जो मैं करता हूं पापा नहीं कर पाएंगे

the kapil sharma show: टाइगर ने कहा कि जो मैं करता हूं पापा नहीं कर पाएंगे

टाइगर श्रॉफ और निधि अग्रवाल अपनी आने वाली फिल्म मुन्ना माइकल के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो में मेहमान बन कर आए थे। आज का एपिसोड बहुत एंटरटेनिंग रहा है। बहुत समय से कपिल शर्मा का शो एंटरटेन नहीं कर रहा था, पर आज कपिल शर्मा का शो वापस अपने मुद्दे पर था। किकु की बातों से निधि अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रही थी। उसने माइकल जैक्सन की सबसे प्रमुख वाक ‘मून वाक’ करने की भी कोशिश करी पर उसके फेल होने से सभी हंसने लगे। टाइगर श्रॉफ जो अपने आप में डांस गुरु हैं, उन्होंने किकु को सीखने की कोशिश करी।

भारती सिंह के जोक्स सबसे बेस्ट होते हैं। वो अपने आप को हमेशा स्क्रीन पर एक बेहतर रूप में प्रेजेंट करती हैं। ऐसा आज कुछ भी उनकी एक्टिंग में नहीं लगा जिसमे लगे कि वो करैक्टर से ज्यादा कर रही हैं या ऑडियंस बोर होने लगे।

एपिसोड के दौरान कपिल ने टाइगर से कहा कि जब भी आप आते हैं, ऑनलाइन एपिसोड हर जगह वायरल होना शुरू हो जाता है। टाइगर की फैनस की संख्या इतनी है कि उनके आने से हर जगह से शो की पहुंच बढ़ जाती है। टाइगर सोशल मीडिया पर भी बहुत पॉपुलर है। कपिल टाइगर से ये भी पूछते हैं कि क्या वो अपने पिता जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो का रीमेक करेंगे। इसपर टाइगर ने कहा कि ‘मैं पापा से डरता हूं। रीमेक से डरता हूं। जो मैं करता हूं पापा नहीं कर पाएंगे, जो पापा ने किया है मैं वो नहीं कर पाऊंगा। मैं अलग हूं पापा से मुझे वही अपनी एक अलग पहचान बनानी थी।

आज के एपिसोड कपिल शर्मा के शो के लिए अगर ये कहा जाए कि इसे दूबारा नहीं बल्कि कई बार देखा जा सकता है तो कोई बुराई नहीं होगी।

First Published on July 17, 2017 12:41 am