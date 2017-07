द कपिल शर्मा शो 15 जुलाई 2017 फुल एपिसोड: एकता कपूर ने कहा कि समाज को सुधारने के लिए फिल्म नहीं बनाई है

the kapil sharma show: एकता कपूर ने कहा कि समाज को सुधारने के लिए फिल्म नहीं बनाई है

इस बार कपिल शर्मा के शो पर कुछ ऐसे टॉपिक पर बात हुई है जिसकी शायद जरूरत भी थी। आज कपिल शर्मा के शो पर मेहमान एकता कपूर और प्रकाश झा थे। पिछले कुछ समय के बाद आज के शो में कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात की गई जो लोगों के लिए काफी जरूरी थे और उन्हें कुछ सीखाने के लिए थे। एकता अपनी आने वाली फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुरखा के प्रमोशन के लिए आई थी, जिसमे उन्होंने बॉलीवुड की कुछ समस्याओं को दिखाया है। एकता कपूर शौकींस फिल्म का उदाहरण लेकर कहती है कि लोगों को किसी हॉट एक्ट्रेस को देखने में परेशानी नहीं होती है पर, अगर किसी बूढी महिला को वो चीजें करते हुए देखें तो उन्हें परेशानी होनी शुरू हो जाती है। उनमे ऐसी कई चीजें है जो आदमी कर सकता है, पर अगर कोई महिला करे तो वो सबको परेशान करने लगता है। एकता ने कई बहुत अच्छी बातें सामने रखी हैं और इस फिल्म में भी दिखाने की कोशिश की है।

हमेशा की तरह ही कपिल शर्मा के शो में उसी तरह मजाक बनाना, सुमोना की टांग खिचाई करना हुआ, ऑडियंस के साथ उसी तरह से सवाल लिए गए।

अपनी आने वाली फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुरखा के लिए एकता कपूर ने कहा कि ‘मैंने ये फिल्म अपनी खुशी के लिए बनाई है। हम समाज को बदलने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस उनसे सवाल कर रहे हैं। बाकि हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है, बदलाव अपने आप आ जाएगा।’

कल के शो में टाइगर श्रॉफ और निधि अग्रवाल अपनी फिल्म मुन्ना माइकल के लिए आएंगे।

First Published on July 16, 2017 1:15 am