‘बिल्ला शराबी’ बनकर आपको हंसाने के लिए आ रहे हैं सुनील ग्रोवर, देखें Video

सुनील ग्रोवर के फैंस काफी लंबे समय से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों को इंप्रेस करने के मामले में उनका कोई जवाब नहीं है। हर बार स्क्रीन पर अपने अलग अलग अवतारों की मदद से एक्टर-कॉमेडियन फैंस को खुश कर देते हैं। रिंकू भाभी, गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसे किरदारों की वजह से मशहूर होने वाले एक्टर एब बार फिर नए अंदाज में दर्शकों के सामने आने वाले हैं। इस बार वो बन गए हैं बिल्ला शराबी। अपने शराबी अवतार के जरिए सुनील हम सभी को हंसाने के लिए आ रहे हैं। जिसे उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अमित त्रिवेदी के साथ मिलकर बनाया है।

एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर और इंस्टाग्राम पर गाने का टीजर रिलीज किया। उन्होंने लिखा- बिल्ला शराबी के गाने का प्रोमो जो 26 सितबंर को रिलीज हो रहा है। इसमें आवाज मेरी है जबकि म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ग्रोवर भारत के बेस्ट कॉमेडियन में से एक हैं और कभी दर्शकों को हंसाने में असफल नहीं होते। पहली बार वो लीडिंग कंपोजर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वैसे यह पहली बार नहीं है जब सुनील अपना कोई म्यूजिक वीडियो लेकर फैंस के सामने आ रहे हैं।

Promo of a Music Video by Billa Sharabi releasing on Tuesday, 26th Sep. Voice is mine Music is by @ItsAmitTrivedi pic.twitter.com/T4rW259FBN

— Sunil Grover (@WhoSunilGrover) September 24, 2017