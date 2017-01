दिवालिया होने के कगार पर शिल्पा शेट्टी और पति की कंपनी? राज कुंद्रा ने दिया सीईओ पद से इस्तीफ़ा

Best Deal TV के लॉन्चिंग के दौरान शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा

सेलेब्रिटी कपल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के स्वामित्व वाले होम शॉपिंग चैनल Best Deal TV का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। कुंद्रा इस कंपनी के CEO थे, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। पिछले साल दिसंबर में, नोटबंदी के बाद बिजनेस में आई भारी गिरावट के चलते कंपनी का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। हालांकि, देशभर के वेंडर्स ने आरोप लगाया कि कंपनी पिछले साल की शुरुआत से ही दिवालिया होने की कगार पर नजर आ रही थी।

बिजनेस अखबार द इकॉनमिक टाइम्स के मुताबिक, राज कुंद्रा ने 15 दिसंबर को ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा भेजा था। इसमें उन्होंने लिखा था कि वह आधिकारिक तौर पर Best Deal TV के सीईओ पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हर अच्छी चीज का अंत होता है। अभी इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ करना बाकी था। नोटबंदी एक बोल्ड और जरूरी कदम था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी इंडस्ट्री के लिए नुकसान देने वाला रहा।

नोटबंदी के बाद बाजार में पैसों की किल्लत के चलते कंपनी ने दिसंबर में संचालन बंद करने का फैसला लिया था। Best Deal TV के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हरी त्रिवेदी ने कहा था कि कैश ऑन डिलिवरी का बिजनेस ना के समान हो रहा है जिसकी वजह से कंपनी आंतरिक खर्च उठाने में असमर्थ है। हालांकि, कई वेंडर्स ने दावा किया कि चैनल ने पिछले साल जनवरी से ही उनकी करोड़ों रुपए की रकम नहीं चुकाई है।

दिसंबर में त्रिवेदी ने कहा था कि जनवरी से जून के बीच का 80 वेंडर्स का करीब 4.5 करोड़ रुपए का भुगतान रुका पड़ा है। उन्होंने कहा था कि यह बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। जैसे ही कुंद्रा वापस आते हैं हम बकाया चुकाना शुरू कर देंगे। हमें भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी हम बकाया भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं।

First Published on January 23, 2017 9:23 am