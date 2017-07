दंगल के बाद छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं साक्षी तंवर, ‘त्योहार की थाली’ सजाती आएंगी नजर, शुरू की शूटिंग

#SakshiTanwar who made her #Bollywood debut with #Dangal, will be back on TV in upcoming food show #TyoharKiThaali. http://t.co/ErzxS7xYz5 #sakshi #SakshiTanwar #bollywood #bollywooddance #bollywoodmovies #bollywoodactor #actress #actresses #instagood #insta #instadaily #instagram #instadaily

A post shared by Clipper28 (@clipper28_digitalmedia) on Jul 12, 2017 at 11:35am PDT