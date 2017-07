भाबीजी घर पर हैं के तिवारी जीः पहले सीरियल के लिए किया था खूब संघर्ष, 12 बॉलीवुड फिल्मों में कर चुके हैं काम

रोहिताश गौड़ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना नाम है। एंड टीवी के मशहूर सीरियल ‘भाबीजी घर पर हैं’ में मनमोहन तिवारी उर्फ तिवारीजी का किरदार निभाने वाले रोहिताश ने टीवी के साथ-साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। सब चैनल के टीवी सीरियल ‘लापतागंज’ में मुकुंदीलाल गुप्ता का किरदार निभाकर वह घर-घर में लोकप्रिय हो गए थे। इस किरदार को निभाने के लिए उन्हें तीन बार पुरस्कृत किया जा चुका है। जिनमें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड, ज़ी गोल्ड अवार्ड और एक सब के अनोखे अवार्ड शामिल है।

रोहिताश ने टीवी के कई सीरियल्स में काम किया है। इसके अलावा वह बॉलीवुड की कई फिल्मों में छोटे-मोटे रोल में नजर आए हैं। 2001 में वीर सावरकर के जीवन पर बनीं फिल्म ‘वीर सावरकर’ में उन्होंने वीर सावरकर के भाई का किरदार निभाया है. यह इनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। रोहिताश ने अब तक 12 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है जिनमें ‘प्रथा’, ‘पिंजर’, ‘धूप’, ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’, ‘लगे रहो मुन्नाभाई’, ‘ए वेडनेसडे’, ‘3 इडियट’, ‘अतिथि तुम कब जाओगे’ और ‘पीके’ प्रमुख हैं। इन सभी फिल्मों में रोहिताश के रोल तो बहुत छोटे थे लेकिन उन्होंने हर रोल को बड़ी शिद्दत से निभाया है।

टीवी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक रोहिताश रियल लाइफ में बड़े ही सरल, सौम्य और गंभीर व्यक्तित्व हैं। एक छोटे से शहर से मुंबई जैसे महानगर में अपना मुकाम तलाशने के लिए उन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया है। मुंबई आने से पहले उन्होंने काफी समय दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी बिताया है। मुंबई के अपने छोटे से घर में वह अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहते हैं। जीवन के चार दशक पूरे कर चुके रोहिताश के दिन की शुरुआत गुनगुने नींबू-पानी के साथ होती है। इसके बाद वह योग और प्राणायाम भी करते हैं। रोहिताश को कम दूध वाली चाय पसंद है जिसे वह खुद बनाते हैं।

संघर्ष के दिनों को याद करते हुए रोहिताश कहते हैं कि जब वह मुंबई आए थे तो वह काफी निराश थे कि इतने बड़े महानगर में उन्हें काम कैसे मिलेगा। उन्होंने बताया कि जब उन्हें राजा बुंदेला और सतीश कौशिक के सीरियल ‘मुझे चांद चाहिए’ में काम के लिए पहला चेक मिला तब उन्हें बहुत खुशी हुई थी। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखने वाले रोहिताश हर रोज शूटिंग पर जाने से पहले साईं बाबा के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद जरुर लेते हैं। यह उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है।





First Published on July 12, 2017 11:21 am