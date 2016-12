बिग बॉस 10: ओम स्वामी पर बरसे सारे घरवाले, रोहन ने मारा धक्का

बिग बॉस के बुधवार के एपिसोड में स्वामी ओम के खिलाफ पूरे घर के ने मोर्चा खोल दिया। पहले स्वामी ओम ने सबके सामने पेंट उतार दी और फिर उसके बाद रोहन को धक्का देने पर उनकी घर के सभी सदस्यों के साथ कोफी तेज बहस हो गई। तुफान टास्क के दौरान बिग बॉस घोषणा करते हैं कि इग्लु के अंदर सबसे पीछे जाने वाले सदस्य ओमजी थे। स्वामी ओम नियम वाली चिट्ठी ढ़ूंढ़ते हैं। यहां मनु उनका काफी मजाक उड़ाते हैं। ओमजी कैमरे के सामने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे मनु, मनवीर और लोपा को कोर्ट घसीट कर ले जायेंगे। अगली बार तूफान आने पर लोपा सबसे पीछे रह जाती हैं। मनवीर, मनु से कहते हैं कि इस बार उन्हें कैप्टन बनना है। मनु उनकी बात से सहमत नहीं होते हैं। ओमजी कहते हैं कि वो इस हफ्ते घर से जाना पक्का है तो वे शुक्रवार को ही अपना बैग पैक कर लेंगे। वो ये भी कहते है कि वे प्रियंका से भी बुरा हाल करके घर से बाहर जायेंगे। अगली बार तूफान आने पर रोहन को ओमजी की वजह से चोट लग जाती है। यहां सभी घरवाले उन पर काफी चिल्लाते हैं। लोपा कहती हैं कि वे शूमेकर भी नहीं बन सकते हैं और वे किंगमेकर बनने की बात करते हैं। वो कहती हैं कि उन्हें बस टास्क के अंदर बाहर रहना चाहिए और बाकी समय जेल के अंदर ही रहना चाहिए।

मनु, की गर्लफ्रेंड पीकू, मनु के लिए प्यारा सा बर्थडे केक भेजती है। सभी केक के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मोना, स्वामी ओम को केक ऑफर करती हैं। गौरव और बानी फिर से बातों बातों में बहस करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों काफी अग्रेसिव हो जाते हैं। बानी, कहती हैं कि वे उन्हें ज्यादा जज ना किया करें। वो कहती हैं कि अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो वे उनके साथ आज तक दोस्ती ही क्यों निभा रहे हैं। आज के एपिसोड में रोहन स्वामी ओम को धक्का मारते दिखाई देंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 29, 2016 7:11 am