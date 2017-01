‘क्या आपने कभी अपने एक्स को किस किया है?’ कॉफी विद करन में ऐसे ही बोल्ड सवालों का जवाब देंगी प्रियंका चोपड़ा

हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के बावजूद प्रियंका ने पूरी तरह से अभी बॉलीवुड से अपनी जड़े नहीं छोड़ी हैं। प्रियंकी जल्द ही करण जौहर के शो ‘कॉफी विद करण’ में नज़र आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रियंका का एपिसोड 22 जनवरी को टेलिकास्ट होगा। और खबर है कि इस एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा काफी बोल्ड सवालों का जवाब देती हुई दिखाई देंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की मुताबिक, प्रियंका शो में टकीला शॉट टास्क करेंगी। इस टास्क के दौरान प्रियंका से जो सवाल पूछे जाएंगे अगर उन्होंने वो किया होगा तो उन्हें टकीला शॉट लेना पड़ेगा। करन इस टास्क के दौरान उनसे काफी पर्सनल सवाल करेंगे। उन्हीं सवालों में से एक है- ‘क्या आपने कभी ब्रेकअप के बाद अपने एक्स को किस किया है?’, क्या आपने अपने पार्टनर के साथ शॉवर लिया है?, क्या आपने कभी फोन सेक्स किया है। अब ऐसे सवालों का प्रियंका क्या जवाब देती हैं ये तो शो देखने के बाद ही पता चलेगा।

ऐसा भी सुनने में आया है कि क्योंकि प्रियंका शो में अकेली आएंगी ताकि वो सवालों का जवाब देने में हिचक ना महसूस करें। प्रियंका की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो जल्द ही वह अपनी पहली हॉलीवुड ‘बेवॉच’ में नजर आने वाली हैं। प्रियंका फिल्म में विलन के रोल में नजर आएंगी। फिल्म 26 मई, 2017 को रिलीज होगी। गुरुवार को प्रियंका शूटिंग के दौरान घायल हो गई हैं। दरअसल, टीवी शो ‘क्वांटिको’ के सेट पर शूटिंग के दौरान मामूली चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एबीसी के निमार्ता दल ने एंटरटेनमेंट टूनाइट को इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रियंका को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह घर पर आराम कर रही हैं। कुछ दिन के आराम के बाद फिर काम पर लौट आएंगी।

First Published on January 16, 2017 5:18 am