पहरेदार पिया की: किरदार में ढलने के लिए 15 किलो का लहंगा और 7 किलो ज्वैलरी पहनती हैं एक्ट्रेस तेजस्वी

स्टार प्लस पर 17 जुलाई से शुरू हुए धारावाहिक ‘पहरेदार पिया की’ से वापसी कर रहीं तेजस्वी प्रकाश इस शो में 19 साल की रॉयल लेडी का किरदार निभाती नजर आएंगी। शो में तेजस्वी के किरदार का नाम दीया रतन सिंह है जो कुछ कारणों के चलते 9 साल के नन्हे राजकुमार राजकुमार रतन से शादी कर लेती है। शो का कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब सा जरूर है लेकिन इसके चर्चा में आने की वजह भी यही है। टीवी एक्टर करण वाही ने हाल ही में इस शो की काफी बुराई की थी। जिसके बाद उल्टा उन्हें ही सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ गया। शशि शुमीत के प्रोडक्शन में बन रहे इस शो की ज्यादातर शूटिंग मुंबई और राजस्थान में होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ऑनस्क्रीन किरदारों और कहानी के अलावा ऐसा क्या है जो इस शो को खास बनाता है।

डीबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शो में अपने किरदार के लिए तेजस्वी को 15 किलो का लहंगा और 7 किलो की ज्वैलरी पहननी पड़ती थी। बकौल तेजस्वी वह बहुत खुश हैं कि उन्हें इस तरह एक युवा रानी का किरदार निभाने का मौका मिला है। यह पहली बार है जब तेजस्वी इस तरह का हट कर किरदार निभा रही हैं। बात अगर इस शो के लिए किए जाने वाले तेजस्वी के मेकअप की करें तो मेकअप आर्टिस्ट को उन्हें शूट के लिए तैयार करने में ही करीब आधे घंटे का वक्त लग जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी को इस किरदार के लिए खुद को ढालने के लिए कई किताबें पढ़नी पड़ी और महारानियों का चाल चलन सीखना पड़ा।

उन्होंने चित्तौड़ की महारानी पद्मावती और जयपुर की राजमाता गायत्री देवी समेत राजस्था की क्वीन मीराबाई और बिहार की महारानी इंदिरा राणे तक कई महारानियों की बायोग्राफी पढ़ी ताकि उन्हें अपने किरदार को समझने में मदद मिले। शो में अफान खान नाम के बार कलाकार राजकुमार रतन सिंह का किरदार निभा रहे हैं और शो में दिखाया गया है कि किस तरह तेजस्वी रतन सिंह से शादी करके उनकी पहरेदार बन जाती हैं। शो की कहानी के अलावा इसमें दिखाई जाने वाली रॉयल ज्वैलरी और सजावट भी देखने लायक है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 22, 2017 11:55 am