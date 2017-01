बिग बॉस 10: नितिभा को भाभी बोलने पर मनवीर गुजर्र ने कहा- भाई सच्चे हैं तो भाभी भी एक्सेपट हो जाएगी

मनवीर गुर्जर बिग बॉस 10 के विजेता बन चुके हैं। 15 प्रतिभागियों के साथ 105 दिन तक बिग बॉस के घर में बिताने के बाद अब मनवीर घर से आजाद हो गए हैं। शो जीतने के बाद मनवीर ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात रखी। मनवीर ने मोना और मनु के अपनी दोस्ती के बेहद खास बताया और कहा की कोशिश करेंगे की बाहर भी मुलाकात होती रहे। जब रिपोर्टर ने मनवीर से पूछा गया कि बाहर तो नितिभा सबकी भाभी हो गई हैं तो भैया का क्या कहना है। इस सवाल को सुनकर पहले तो मनवीर शरमा गए फिर बोले अगर नितिभा सबकी भाभी हो गई है। और वो मेरे सच्चे वाले भाई है तो भाभी भी एक्सेपट हो जाएगी। बाहर आकर पता चलेगा। शो के दौरान नितिभा से मनवीर की नजदीकियां चर्चा का विषय रही है। मनु के पीछे पीछे चलने के सवाल पर मनवीर ने कहा कि मैं सुनता सबकी था पर करती अपना था। मुझे लोगो की जरूरत होती है मैं बानी नहीं बन सकता।

इससे पहले रविवार रात को बिग बॉस सीजन 10 की फिनाले में मनु पंजाबी 10 लाख रुपए लेकर बिग बॉस से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद लोपा तीसरे नंबर पर शो से बाहर हो जाती हैं। अंत में बानी और मनवीर बचते हैं जिसमें से मनवीर को विजेता घोषित कर दिया जाता है। शो के फिनाले में प्रियंका जग्गा और स्वामी ओम को नहीं बुलाया गया। इन दोनों को सलमान खान ने शो में बुलाने को लेकर रोक लगा रखी थी। विजेता मनवीर उत्तर प्रदेश के शहर नॉएडा के रहने वाले हैं और दूध की डेयरी चलाते हैं।

First Published on January 30, 2017 6:49 am