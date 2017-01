बिग बॉस: मनवीर गुर्जर बने सीजन 10 के विजेता, शो में आने से पहले चलाते थे दूध की डेरी

करीब साढ़े तीन महीने के लंबे सफर के बाद आखिरकार बिग बॉस सीजन 10 समाप्त हो गया। ये सीजन बिग बॉस के अन्य नौ सीजने काफी चीजों में अलग रहा। जिन 15 लोगों ने बिग बॉस के घर में प्रवेश लिया उनमें से आधे इंडिया वाले थे मतलब नॉन सेलिब्रिटी। और शो के फाइनल में चारों प्रतिभागी में से दो इंडिया वाले यानि मनु और मनवीर और दो सेलेब्स मतलब बानी और लोपा रहे। लेकिन शो के विनर की ट्रॉफी आखिर में मनवीर ने उठाई। मनवीर गुर्जर जिन्हें बिग बॉसे से पहले कोई जानता तक नहीं था। शो में शामिल होने से पहले वो दूध की डेरी चलाते थे। सबसे ज्यादा वोट पाकर बिग बॉस 10 के विनर चुन लिए गए हैं। मनवीर गुर्जर उत्तर प्रदेश के नोएडा से शहर से आते हैं। मनवीर ने शो में शामिल होते समय कहा था कि वो कुछ प्लान कर के बिग बॉस के घर नहीं आए हैं। वो यहां सीधे और सिंपल रहेंगे। जिन्हें उनका एटीट्यूड पसंद आएगा उनका वो वेलकम करेंगे और और जो नहीं करेंगे उनको बाय बाय। और पूरे शो के दौरान वो ऐसे ही रहे। मोनु के साथ उनकी दोस्ती पूरे शो में चर्चा की विषय रही और ये दोस्ती शो के अंत तक टिकी रही।

मोना के साथ भी उनका रिश्ता काफी बेहतर रहा। कुछ समय के लिए नितिभा के साथ उनका नाम भी जोड़ा गया। मनवीर ने बिग बॉस के घर में थोड़े गुस्सेल, टास्क में जमकर कोशिश करने वाले वाले और इंडियावाले टीम के एक मजबूत सदस्य के तौर पर अपनी छवि बनाई। स्वामी ओम के साथ उनके और मनु के झगड़े भी लोगो के मनोरंजन करने के खूब काम आए। अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों के लेकर मनवीर ने शो में खुलकर अपनी बात रखी। उनके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उनके गांव के लोगों ने वोट करने के लिए कैंपेन भी चलाया था।

First Published on January 30, 2017 12:22 am