Kumkum Bhagya 10 july 2017 Full Episode Online in Hindi: मुन्नी ने तनु को बोला दूसरी औरत, अभि को बताई आलिया की सच्चाई

मुन्नी दरवाजा खोलती है, तनु और आलिया अंदर आते हैं। मुन्नी के पूछने पर वो अभि की फोटो दिखाते हैं, तनु कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है तभी आलिया प्रज्ञा की फोटो दिखाकर कहती है ये अभि की पत्नी और मेरी दोस्त है। मुन्नी अपनी हमशक्ल देखकर चौंक जाती है, और उसे कुछ शक होता है कि ये दोनों कुछ तो गड़बड़ कर रही है तभी वो पूछती है कि क्या ये सच में उसकी दोस्त है। तभी तनु कहती है ये मेरे और अभि के बीच में दूसरी औरत की तरह है। मुन्नी कहती है अगर वो शादीशुदा हैं तो प्रज्ञा दूसरी औरत कैसे हुई, वो तो तनु खुद है। आलिया कहती है अभी हमेशा प्रज्ञा के ख्यालों में खोया रहता है और वो चाहती है कि वो इन सब से निकल कर आगे बढे। इसलिए वो चाहती है कि मुन्नी प्रज्ञा की जगह लेकर कुछ ऐसा करे जिससे अभि के मन में प्रज्ञा के लिए नफरत भर जाए। मुन्नी ये काम के लिए मना कर देती है। आलिया तभी अपने बैग से पैसे निकालती है और मुन्नी को देती है। मुन्नी फिर भी इस काम के लिए मना कर देती है। तनु उसे डराने की कोशिश करती है और कहती है उन्होंने प्रज्ञा को भी मार दिया है और उन्हें उसके बच्चों को किडनैप करके मारने में देर नही लगेगी। मुन्नी उल्टा चाकू निकालकर तनु के गले पर रखती है और कहती है कि वो उनकी धमकियों से नही डरेगी बल्कि उन्हें ही मार सकती है।

इसके बाद मुन्नी और उसकी भतीजी एक चाय वाले के पास से गुजर रहे होते हैं वहां रेडियो पर वो सुनते हैं कि अभि अपने कॉन्सर्ट की कमाई का आधा हिस्सा गरीब लड़कियों की पढाई में देगा। इससे मुन्नी को अभि के अच्छे व्यक्ति होने का अहसास होता है और वो सोचती है कि तनु और आलिया की सच्चाई उसे बता देगी। वहीं तनु और आलिया एक दूसरे के ऊपर गलती करने का इल्जाम लगा रहे होते हैं।

अभि कॉन्सर्ट की जगह पहुंचता है जहां रिषभ उसका स्वागत करता है और अपनी भाई से मिलवाता है जो उसके साथ आज कुछ देर के लिए परफॉर्म करने वाला होता है। उसने बीच कुछ बहस होने लगती है पर रिषभ उन्हें मीडिया की मौजूदगी याद दिला कर चुप करा देता है।

मुन्नी तनु और आलिया की सच्चाई बताने के लिए अभि के कॉन्सर्ट वाली जगह पहुंचती है और एक नेता के फूलों के गुलदस्ते के पीछे छुपकर अंदर घुस जाती है। वहीं तनु और आलिया लड़ते हुए ही टीवी चलाते हैं जिसमे अभि का कॉन्सर्ट आ रहा होता है और देखते हैं कि मुन्नी भी वहां पहुंच चुकी है और अब वो उनकी सच्चाई बता देगी इसलिए उसको रोकने के लिए निकल पड़ते है।

मुन्नी उसके स्टेज के पास पहुंच जाती है पर शोर के कारण अभि उसकी कोई बात नही समझ पाता है।

First Published on July 11, 2017 1:15 am