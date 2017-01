कुमकुम भाग्य 30 जनवरी फुल एपिसोड: प्रज्ञा ने किया पूरब से अपने एंगेजमेंट कैंसल

जी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो कुमकुम भाग्य में आपने देखा कि तनु, प्रज्ञा को उसके इंगेजमेंट प्लान के बारे में बता देती है जो उसने आलिया के साथ मिलकर बनाया। प्रज्ञा उसकी कोई जवाब दिये बिना वहां से चली जाती इस पर तनु उसका पीछा करते हुए जाती है। तभी वहां अभि आता है और तनु से कहता है कि वो अपने सारे अप्वाईंटमेंट कर के इंगेजमेंट पर फोकस कर रहा है। प्रज्ञा वहां से पूरब के पास चली जाती है।

पूरब, इंगेजमेंट रोकने के लिए कोई प्लान लेकर आता है लेकिन दादी सारे प्लान रिजेक्ट कर देती है। वो प्रज्ञा को कहती हैं कि वो बस अपनी शादी के बारे में सोचे। इधर आलिया, तनु और निखिल अलर्ट रहते हैं वे निखिल को पूरब पर नजर रखने को कहते हैं, मिताली भी उनके प्लान सुन लेती है। आलिया, मिताली को दासी पर नजर रखने को कहती है, मिताली उस अपने प्लान में शामिल करने के लिए थैंक्स कहती है।

पूरब सभी को कुछ बताने वाला होता है कि आलिया बीच में बोल कर उसे चुप करा देती है। वो पूरब के रिलेटिव को अभि से मिलवाने ले जाती है। सरला और बीजी तनु के पास जाती है वहां इनकी उनसे बहस हो जाती है। वो फिर आलिया से बात करने जाती है लेकिन आलिया भी उन्हें इग्नोर करके चली जाती है। अभि, निखिल से बातें करता है।

आलिया और निखिल शॉक्ड रह जाते हैं जब वे अभि को निखिल को तनु का बॉयफ्रेंड कहते सुनते हैं। इसके बाद आलिया, निखिल को प्लान समझाने के लिए साईड में ले जाती है। मिताली, तनु को कहती है कि उसे शक है कि प्रज्ञा कुछ प्लान बना रही है। प्रज्ञा, लहंगे ड्रेस में सीढीयों से उतर कर नीचे आती है। अभि उससे बात करने उसके पास जाता है।

अभि उसे कहता है कि वो उसे उसके ससुराल वालों से मिलवाना चाहता है। वो उन सबसे प्रज्ञा की तारीफ करता रहता है। तनु, अभि के साथ डांस करना चाहती है लेकिन अभि कहता है कि पूरब और प्रज्ञा को डांस करना चाहिए। अभि के कारण पूरब और प्रज्ञा को डांस करना पड़ता है लेकिन वे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। मिताली भी राज के अपने साथ डांस करने के लिए फोर्स करती है।

पूरब, प्रज्ञा से बाते करता है कि इंगेजमेंट को कैसे रोका जाए लेकिन तभी आलिया आकर प्रज्ञा को पूरब के उपर ढ़केल देती है। पार्टनर एक्सचेंज करने के दौरान प्रज्ञा, अभि के पास चली जाती है और आलिया, पूरब के पास चली जाती है। पूरब, आलिया के पैरों में हर्ट कर देता है इसके बाद आलिया उसके पास से हट जाती है। आलिया, तनु से कहती है कि वो पूरब के साथ बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी।

आलिया उनकी शादी जल्दी करने के लिए पंडितजी से कंसल्ट करती है। वो पंडित जी को घूस देती है ताकि वो शादी का मूहूर्त जल्दी निकाल दे। इसके बाद पंडित जी, अभि से कहते है कि एंगेजमेंट का मूहूर्त अगले दस मिनट के अंदर ही है। ये सुनकर अभि एंगेजमेंट का अनाउंस कर देता है। पूरब, सरला से माफी मांगता है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वो कहती है कि उसे लग रहा है क प्रज्ञा कुछ भी करके ये एंगेजमेंट होने से रोक लेगी। अभि, प्रज्ञा को आवाज देता है। वो उसे एंगेजमेंट के बारे में बताता है। लेकिन प्रज्ञा, अपना हाथ उपर उठाकर दिखा देती है जिसमें उसके हाथ में कट लग चुका है। आलिया और तनु अपने प्लान फेल होने पर काफी अपसेट हो जाते हैं। इधर अभि, प्रज्ञा को हॉस्पीटल लेकर जाता है।

First Published on January 31, 2017 12:06 am