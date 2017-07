कुमकुम भाग्य 20 जुलाई 2017 फुल एपिसोड: आलिया ने मांगी अभि से माफी, चाहती है फिर साथ हो जाए प्रज्ञा और अभि

दादी सरला मां से झूठ बोलती है कि प्रज्ञा सो रही है, जब वो उठेगी तो जरूर आपको फोन करेगी। दासी कहती है कि उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। दादी कहती है कि वो सरला को अभी सच नहीं बता सकती है क्योंकि अभि ने उन्हें मना किया है। अभि प्रज्ञा को याद करके रोने लगता है, पूरब उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो क्यों रो रहा है। एक महीने पहले तक तो वो कितना मजबूत था। अभि पूरब को गले लगा लेता है। अभि सोशल मीडिया पर प्रज्ञा के गायब होने की खबर पहले ही डाल चुका होता है। आलिया और तन्नु अभि का सोशल मीडिया मैसेज पढ़ने के बाद प्लान बना रहे होते हैं। आलिया कहती है कि वो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी कि अभि प्रज्ञा के लिए बैचेन हो जाए।

अभि प्रेस को बुला लेता है कि जिससे प्रज्ञा को ढूंढने में और आसानी हो जाए।

तन्नु मुन्नी से कहती है कि वो बेहोशी का नाटक करे जिससे वो उसको लेकर व्हीलचेयर पर लेकर जा सके। आलिया प्रेस को ये बताती है कि उसे और तन्नु को बहुत बुरा लग रहा है कि अभि के साथ ये सब दुबारा हो रहा है। उन्होंने प्रज्ञा को ट्रक के सामने आकर जान देने की कोशिश करते हुए देखा और वो किसी तरह उसे बचा कर वापस ले आई। पूरब मीडिया को भेज देता है अभि तन्नु और आलिया पर बहुत गुस्सा हो जाता है। अभि को लगता है कि इनका कोई मतलब है आलिया प्रज्ञा के लिए कभी अच्छा नहीं चाह सकती है। आलिया उससे कहती है कि उसे अपनी गलती का अहसास है और वो चाहती है कि अभि और प्रज्ञा फिर से एक साथ आ जाए। अभि उसकी बात मानने से मना कर देता है और कहता है कि वो उसपर कभी विश्वास नहीं कर सकता है, आलिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी अभी बनने की कोशिश कर रही है। वो उन दोनों से पूछता है कि उन्होंने क्या किया है उसकी फुग्गी के साथ, और उन्हें फिर से घर के बाहर फेंक देता है।

First Published on July 21, 2017 2:51 am