कुमकुम भाग्य 19 जुलाई 2017 फुल एपिसोड: अभि ने चलाई प्रज्ञा को ढूंढ़ने के लिए सोशल मीडिया मुहिम

मुन्नी अपने घर पहुंचती है और उसे दरवाजा खुला हुआ मिलता है। अंदर जाकर वो देखती है तो वहां आलिया होती है। वो आलिया को डराती है कि वो बताए उसका छुटकू कहां पर है। आलिया कहती है कि वो दूबारा नहीं सोचेगी छुटकू को मारने का ऑर्डर देने के लिए। मुन्नी आलिया को समझाने की कोशिश करती है कि आलिया अभि की बहन है और अपने भाई की खुशियों को वो कैसे नुकसान पहुंचा सकती है अपने मतलब के लिए, जबकि प्रज्ञा मर चुकी है।

आलिया उसे पूरी कहानी बताती है कि किस तरह प्रज्ञा ने अपने मतलब के लिए अभि से शादी करी थी। मुन्नी उससे कहती है कि वो ऐसी इंसान नही है जो किसी को नुकसान पहुंचाए। आलिया उससे कहती है कि वो जानती ही है कि छुटकू के दिल की क्या हालत है। वो मुन्नी से कहती है कि अगर वो उनकी मदद करेगी तो वो छुटकू को बचा लेगी।

मुन्नी के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचता उसे आलिया की बात सुननी ही पड़ती है। पूरब पुलिस स्टेशन जाता है प्रज्ञा के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। इंस्पेक्टर कहता है कि अभी 24 घण्टे नहीं हुए है, रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती है। अभि दादी को बताता है कि अभी तक प्रज्ञा के बारे में कुछ नहीं पता लगा है। अभि ये फैसला करता है कि वो अपने सोशल मीडिया पर प्रज्ञा के गायब होने की बात लिखेगा, जिससे उसे प्रज्ञा को ढूंढने में मदद मिले।

First Published on July 20, 2017 2:28 am