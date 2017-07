कुमकुम भाग्य 17 जुलाई 2017 फुल एपिसोड: आलिया ने दी मुन्नी को उसके बच्चों को मारने की धमकी

आलिया और तन्नु मेहरा मेन्शन में छुपकर घुस जाते हैं, मिताली उन्हें देख कर चोर-चोर चिल्लाने लगती है। तन्नु सभी परिवार वालों को अपनी बातों में उलझा लेती है और आलिया कपड़े से मुंह छुपा कर अभि के कमरे में जहां मुन्नी सोयी होती है, वहां पहुंच जाती है। आलिया उसे जगा कर पूछती है कि वो यहां क्या कर रही है तो मुन्नी कहती है कि उसने अभि को बता दिया है कि वो प्रज्ञा नहीं है। तभी अभि आ जाता है और तन्नु से पूछता है कि ये कौन है और उसका कपड़ा चेहरे से हटा देता है। सभी कहते हैं कि आलिया कितनी बेशर्म है जो यहां फिर से आ गई। दासी राज से पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। तन्नु कहती है कि उसने प्रज्ञा को अभि के कॉन्सर्ट में देखा था और यहां वो ये बताने आई थी कि आलिया ने प्रज्ञा को नहीं मारा है। अभि उसे जाने के लिए कहता है।

आलिया मुन्नी से कहती है कि वो जल्द जेल जाने वाली है उसे कोई डर नहीं है। वो मुन्नी को उसके बच्चे किडनैप करके मारने की धमकी देती है। मुन्नी उसे उल्टा कहती है कि वो उसको जान से मार देगी अगर उसने उसके बच्चों को अगर हाथ भी लगाया। आलिया कहती है कि वो जानती है कि उसकी एक बहन थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था, तबसे तुम उसके बच्चों की देखभाल कर रही हो। आलिया कहती है कि वो किडनैप करने और मारने में एक्सपर्ट है। उसके लिए बहुत आसान है उसके बच्चों को भी किडनैप कर लेना।

आलिया मुन्नी से कहती है कि वो भूल जाए कि वो और तन्नु उसके घर आये थे, और अभि को कुछ भी ना बताए। वो उसे कुछ रिश्वत देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उसका अभि से कोई रिश्ता नहीं है, पर वो बच्चे जरुर तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। अगर वो कुछ भी अभि को बताएगी, तो इसके बाद वो धमकी नहीं देंगे।

First Published on July 18, 2017 12:23 am