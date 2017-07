कुमकुम भाग्य 12 जुलाई 2017 फुल एपिसोड: आतंकवादी ने चलाई अभि पर गोली, मुन्नी आई बचाने के लिए आगे

करन अपने बैट से बॉम्ब जैकेट को दूर फेंकने की फेंक देता है, आतंकवादी बंदूक उठा कर हमला करने ही वाला होता है कि अभि उसे मारने लगता है। तभी स्टेज की सजावट मे आग लग जाती है। आतंकवादी उस समय अभि पर हमला करने लगता है तभी मुन्नी उसके सामने आ जाती है और आतंकवादी को रुकने के लिए कहती है। अभि मुन्नी को धक्का देकर बचा लेता है और करन आकर आतंकवादी के सिर पर डंडे से हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है।

वहीं दादी और दासी न्यूज में आतंकवादी हमले के बारे में सुनते हैं और डर जाते हैं।

रिषभ और करन लोगों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। आलिया और तन्नु भी वहां से भागने लगते हैं, आलिया तन्नु से कहती है कि वो अभि के पास जाएगी। तब तन्नु कहती है कि अभि को बचाने के लिए बहुत लोग हैं वो रॉकस्टार है, पर हमें कोई बचाने नही आएगा। मुन्नी भी लोगों को बाहर निकालने में मदद करती है, रिषभ ये देखकर सोचता है कि प्रज्ञा कितनी बहादुर है। दादी और दासी कॉन्सर्ट वाली जगह आते हैं पूरब उन्हें बताता है कि आतंकवादी अब कुछ नही कर सकते और उनका बॉम्ब भी अब डिफ्यूज हो गया है। अभि प्रज्ञा को ढूंढने लगता है और उसकी फोटो रिषभ को दिखाता है और कहता है ये उसकी पत्नी है और वो उसे बहुत प्यार करता है। मुन्नी आग लगने की वजह से हुए धुंए के कारण बेहोश हो जाती है। अभि आता है और उसे गले से लगा लेता है।

मिताली न्यूज में आग लगने की खबर सुनती है और सबको आवाज लगाती है, ताया जी आते हैं और पूछते हैं कि वो क्यों चिल्ला रही है। सबको पता लगता है कि कॉन्सर्ट हॉल में आग लग गई है सभी परेशान हो जाते हैं। दादी पूरब से अभि के बारे में पूछती है, फायर ब्रिगेड वाला कहता है आग को कंट्रोल करने के लिए एंट्रेंस गेट की आग को काबू करने की जरूरत है। तनु और आलिया बाहर आते हैं, तन्नु आलिया से कहती है कि मुन्नी अाग लगने के कारण मर जाएगी। रिषभ अभि को पहले प्रज्ञा को ले जाने के लिए कहता है। सभी लोग प्रज्ञा को जिन्दा देख कर चौंक जाते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 13, 2017 12:06 am