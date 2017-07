कुमकुम भाग्य 11 जुलाई फुल एपिसोड: अभि के कॉन्सर्ट पर हुआ आतंकी हमला, क्या सबकी चली जाएगी धमाके में जान

अभि मुन्नी को अपनी परफॉरमेंस के वक्त देखता है और उसे प्रज्ञा के साथ बिताया हुआ समय याद आने लगता है। मुन्नी के अचानक से गायब हो जाने से अभि अपनी परफॉरमेंस छोड़ कर ग्रीन रूम में वापस आ जाता है। पूरब भी अभि के पीछे आता है और पूछता है कि वो इस तरह क्यों चला आया तो वो कहता है उसने प्रज्ञा को देखा है और वो उससे कुछ कहना चाहती थी, पूरब को लगता है कि अभि अपने ख्यालों में प्रज्ञा को देख रहा है फिर भी अभि के कहने पर वो उसे ढूंढने चला जाता है।

आलिया और तनु भी कॉन्सर्ट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और मुन्नी को ढूंढने लगते हैं। पूरब भी सिक्यूरिटी से प्रज्ञा की फोटो दिखाकर पूछता है कि उसने इस महिला को देखा है, पर वो मना कर देता है, पूरब गार्ड से कहता है कि अगर उसे ये महिला दिखती है तो उसे बैक स्टेज ले आए और तब तक किसी को भी वेन्यू से बाहर ना जाने दे। भीड़ में पूरब को प्रज्ञा यानि मुन्नी की परछाई दिखती है, पर इससे पहले वो उसके पास जाता मुन्नी चली जाती है। पूरब उसके पीछे बाहर जाता है।

बाहर दो आतंकवादी भीड़ को इंसानी बम से उड़ाने का प्लान बना रहे होते हैं। दूसरी तरफ करण अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाने का प्लान बना रहा होता है, तभी रिषभ आता है और कहता है कि तुम्हे जाकर अभि की जगह स्टेज पर लेनी चाहिए। करण उसकी बात को ना मानते हुए कहता है कि वो अभि की जगह नहीं लेना चाहता है, अभि ने आज जिस तरह उसकी स्टेज पर उसे बचाया है इससे वो बहुत खुश है और एक दिन वो उसकी तरह बनना चाहता है।

अभि को मुन्नी दूबारा दिखती है और वो उसे बुलाने के लिए प्रज्ञा का नाम जोर से चिल्लाता है। ये सुनकर भीड़ उत्साहित हो जाती है अभि और प्रज्ञा का नाम चिल्लाने लगती है और अभि को प्रज्ञा की तरफ भेजती है। तभी आतंकवादी जिसके शरीर पर बम लगा है वो प्रज्ञा का हाथ अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि सभी मरने वाले हैं और अपनी बम वाली जैकेट दिखता है। पूरब अभि की आवाज सुनकर उसकी तरफ दौड़ता है पर उसे वहां गार्ड मरा हुआ दिखता है। इवेंट मैनेजर रिषभ और करण को आतंकवादी हमले के बारे में बताता है। पूरब और रिषभ पुलिस को फोन करके हमले के बारे में बताते हैं। रिषभ आतंकवादियों से बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे धमकी देकर डराने की कोशिश करते हैं। अभि स्टेज पर जाकर आतंकवादियों को इंसानियत उन्हें समझाने की कोशिश करता है। उनमे से एक बॉबी नाम का आतंकवादी को उसकी गलती का अहसास होने लगता है पर उसका साथी उसे बार-बार उसके मिशन की याद दिलाता है और बम का बटन दबाने के लिए उत्सुक करता है। बॉबी अपनी बम लगी जैकेट उतार कर फेंक देता है, उसका साथी बॉबी को गोली मार देता है और कहता है कि इस मिशन को वो पूरा करेगा। इसके बाद रिषभ और आतंकवादी में झड़प होती है, तभी करण बैट की मदद से आंतकवादी की बंदूक गिरा देता है फिर पुलिस आकर उसे पकड लेती है। करण अभि को कहता है कि दोनों ने एक दूसरे की जान बचा कर सब बराबर कर लिया है।

First Published on July 12, 2017 8:40 am