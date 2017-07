कपिल शर्मा ने अनिल और अर्जुन कपूर सहित मुबारकां की टीम को चार घंटे कराया इंतजार, जानें वजह

ऐसा लगता है कि कपिल शर्मा की मुश्किलें जल्द ही खत्म होने वाली नहीं हैं। लेटेस्ट खबर है कि मुबारकां की स्टार कास्ट अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, इलियाना डिक्रूज और अथिया शेट्टी अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के लिए कपिल के शो पर शूट करने पहुंचे थे। लेकिन उन्हें बिना शूटिंग के ही वापस लौटना पड़ा। स्टार कास्ट ने इसलिए शूटिंग नहीं की क्योंकि कॉमेडियन को स्वास्थ्य से लेकर कुछ परेशानी थी और उन्होंने कहा कि वो कुछ समय में वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन चार घंटो तक इंतजार करने के बाद भी जब शर्मा सेट पर नहीं आए तो स्टार कास्ट ने परिसर से वापस जाने का फैसला किया।

शो से जुड़े एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम को बताया कि मुबारकां की टीम से अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, इलियाना डिक्रूज और अथिया शेट्टी सभी ठीक समय पर सेट पर पहुंच गए थे। शूटिंग शाम के साढ़े पांच बजे से शुरू होनी थी। लेकिन कपिल तब तक नहीं पहुंचे। इसके बाद हमने कई फोन किए और तब हमें बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन वो जितनी जल्दी हो सके शूटिंग के लिए आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कपिल की तबीयत खराब थी इसलिए टीम ने कुछ देर और इंतजार करके शूटिंग खत्न करने का फैसला लिया। लेकिन रात के 10 बजे तक जब वो नहीं आए तो सभी ने वापस जाने का निर्णय लिया क्योंकि उन्हें चार घंटे से ज्यादा समय हो गया था एक्टर का इंतजार करते हुए।

वैसे यह पहली बार नहीं है जब द कपिल शर्मा शो की शूटिंग कैंसिल हुई है। आखिरी बार शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा भी अपनी अपकमिंग फिल्म जब हैरी मेट सेजल की शूटिंग के लिए पहुंचे थे। लेकिन उस दिन शूटिंग को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि कपिल की हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था।

बता दें कि शाहरुख और अनुष्का जिस वक्त शो की शूटिंग छोड़ कर जा रहे थे तब फोटोग्राफर्स ने उन्हें कैमरा में कैद किया। जानकारी के मुताबिक शूटिंग से ठीक पहले कपिल शर्मी की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई और इस वजह से उन्हें आपातकालीन स्थिति में अस्पताल ले जाना पड़ा।

First Published on July 20, 2017 9:52 am