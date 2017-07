काम्या पंजाबी ने हाल ही में लिपस्टिक अंडर माई बुर्का के लिए चल रहे अभियान #LipstickRebellion के सपोर्ट में अपनी एक तस्वीर शेयर की थी। जिसमें उन्होंने बोल्ड होते हुए अपनी पीठ दिखाई थी। इस फोटो को पोस्ट करने के कुछ घंटों बाद उन्होंने इसे डिलीट कर दिया था। जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो अभियान से पीछे हट गई हैं। लेकिन अब एक्ट्रेस का एक बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था। उन्होंने कभी भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई किसी तस्वीर को डिलीट नहीं किया है।

अपने ट्विटर पोस्ट में काम्या ने कहा- जब मैंने ऐप खोली तो देखा कि फोटो हट चुकी है। खबरों के दावे अनुसार मेरे अनिश्चित दिमाग की वजह से मैंने न्यूडिटी वाली तस्वीर शेयर की और इसी वजह से उसे वापस ले लिया। कभी उस चीज को पोस्ट नहीं करती जिसपर विश्वास ना हो। एक बार पोस्ट करने के बाद किसी को वापस नहीं लेती। हैप्पी हैकिंग हैप्पी हेटिंग। अपनी पोस्ट में हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लिखा मैं जानती हूं कि तुम्हें मेरा पासवर्ड पता है।

I did not take off a bare piece of clothing off my back. I bared the innermost corners of my soul…!!! #iknowUknowmypassword#instagram pic.twitter.com/OnDyM7Oj9q

— Kamya Punjabi (@iamkamyapunjabi) July 10, 2017