इश्कबाज 20 जुलाई 2017 फुल एपिसोड: बच्चे की वजह से करीब आए शिवाय और अनिका

रूद्र दूध की बोतल लेकर आता है, इसके बाद ओम और रूद्र में बहस होती है कि रूद्र बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रख रहा है। रूद्र कहता है कि वो कल से मेहनत कर रहा है। अनिका सोच में पड़ जाती है कि कुछ तो गलत हो रहा है, ये शिवाय या तो मुझे या रागिनी को बेवकूफ बना रहे हैं। ओम बच्चे से बात करता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। गौरी अंदर जाकर देखने की कोशिश करती है, ओम बच्चे को छुपा लेता है। वो सोचता है कि इसे यहां रखना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो उसे बास्केट में रख कर किचन में ले जाता है।

अनिका किचन में आती है और देखती है कि शिवाय दूध उबाल रहा होता है। वो उससे पूछती है कि किसके लिए तो वो बात बदल देता है। अनिका किचन में कपड़ों की बास्केट देखती है तो उसे धोने के लिए रखने जाती है। उसे बास्केट भारी लगती है। ओमकारा किचन में आता है और बास्केट न देख कर चौंक जाता है। अनिका वाशिंग मशीन में साबुन डालने लगती है। तीनो भाई लांड्री रूम की तरफ भागे आते हैं। वो कपड़े उठाने लगती है तो उसे कुछ महसूस होता है। उसका फोन तभी बजता है वो कपड़े मशीन में डालने ही वाली होती है तभी रूद्र आकर उसको रोक लेता है।

शिवाय आता है और उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है। अनिका सोचने लगती है पर वो उसके हाथ चूम लेता है। शिवाय रूद्र को वहां से जाने के लिए कहता है। वो कहती है कि वो जानती है शिवाय ये सब उसका ध्यान बटाने के लिए कर रहा है. अनिका बाकि लड़कियों ओ बताती है कि उस बास्केट में जरुर कुछ था. वो प्लान करते हैं कि उनको डरा कर वो सच का पता लगा सकते हैं जो वो सारी दुनिया से छुपा रहे हैं।

दूसरी तरफ पिंकी तेज से मिलती है और कहती है कि उसने शर्म की सभी हदें पार कर दी हैं। तेज कहता है कि तुमने शिवाय और अनिका की जिंदगी बर्बाद कर दी है और तुम मुझे सुना रही हो। तेज कहता है कि अगर वो शिवाय को बता दे कि किस तरह तुमने अनिका को उससे दूर किया तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी।

वहीं तीनो भाई रात को बच्चे के साथ सो रहे होते हैं। अनिका कमरे की दूसरी चाबी बनवाकर कमरे में घुसने की कोशिश करती है। अनिका गमले से टकरा जाती है, इसके बाद भव्या कहती है कि सभी उसके पीछे चलें। तभी उसका पैर कहीं टकराता है और वो रूद्र पर जाकर गिरती है, गौरी ओम पर और अनिका शिवाय पर गिरती है। तभी उनको बच्चा दिखता है।

पिंकी जानवी को विडियो दिखाती है, वो देखने के बाद जानवी हंसने लगती है और कहती है कि तुमने शिवाय की जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, अब मेरे और तेज में गलतफहमी पैदा करना चाहती हो। तीनो लड़कियां कहती है कि तुम हमसे बच्चा छुपा रहे थे। फिर वो पूछते हैं ये बच्चा किसका है, शिवाय बताता है कि कल टेस्ट है तबतक इसका ध्यान हमें रखना है। हम में से ही कोई इसका पिता है। गौरी सोचती है कि ये शायद ओम का बच्चा है, भव्या को लगता है कि बच्चे की आंखों का रंग शिवाय की आंखों के रंग जैसा है तो ये बच्चा शिवाय का है।

First Published on July 21, 2017 2:42 am