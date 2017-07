इश्कबाज 19 जुलाई 2017 फुल एपिसोड: शिवाय को चाहिए बच्चे इसलिए कर रहा है रागिनी से शादी

तीनों ऑबेरॉय भाई बच्चे को सुलाने और उसका ध्यान रखने में खुद दो दिन से नहीं सोए होते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद बच्चा सो जाता है, वो तीनों भी अब सोने का फैसला करते हैं। तीनों लड़कियां बाहर प्लानिंग करती हैं किस तरह से जाने कि लड़के क्या छुपा रहे हैं।

जानवी गौरी की मां से बात करती है और उसे बताती है कि उनके दिए संस्कारों के कारण ही गौरी इतनी अच्छी है। जानवी कहती है कि ओमकारा को अपनी मां से मिलवाओ। गौरी मना करती है तो जानवी खुद ओम को लेने चली जाती है।

इधर कमरे में तीनों भाई बच्चे को चुप नहीं करा पा रहे होते हैं तो सोचते हैं कि उसे भूख लगी है। रुद्र कहता है कि वो पिज्जा आर्डर करेगा। ओम और शिवाय कहते हैं कि वो बेवकूफ है, बच्चे सिर्फ दूध पीते हैं। रुद्र बच्चे के लिए दूध लेने जाता है, तभी देखता है कि जानवी कमरे की तरफ आ रही है। ओम उसके साथ आता है और जानवी को रोकने की कोशिश करता है। ओम और रुद्र के जाने के बाद अनिका शिवाय के कमरे में आती है और देखती है कि शिवाय के लैपटॉप पर बच्चों की बहुत सारी फोटो है। अनिका शिवाय से कहती है कि क्या वो रागिनी से शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बच्चे चाहिए।

वहीं दूसरी तरफ गौरी परेशान होती है कि ओमकारा उसकी मां को सब बता देगा तो उनका दिल टूट जाएगा। जानवी आती है और ओम से कहती है कि उसके लिए एक तोहफा है।

रुद्र दूध लेकर जा रहा होता है, तभी उसे उसका एक्सरसाइज का सामान दिखता है वो उनके पास चला जाता है। तभी भव्या आती है और उससे सवाल करने लगती है। इसके बाद रुद्र बच्चे को दूध पाइप से पिलाता है, शिवाय और ओम कहते है कि इस तरह बच्चे को नहीं पिलाया जाता उन्होंने उसके लिए बोतल ऑडर कर दी है।

इसके बाद आर्डर करे हुए पैकेट को लेकर रागिनी और तेज को गलतफहमी हो जाती है। रागिनी को लगता है कि शिवाय ने उसके लिए तोहफा मंगाया है।

ओमकारा गौरी की मां से बहुत अच्छे से मिलता है ये देखकर गौरी बहुत खुश होती है।

रुद्र तेज के पैकेट से अपना पैकेट बदल लेता है, इसके बाद तीनों भाई फिर से बच्चे को खुश करने में लग जाते हैं।

First Published on July 20, 2017 2:52 am