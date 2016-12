बिग बॉस: गौरव से भिड़े स्वामी ओम, बोले मैं पागल आदमी आदमी हूं मुझमें 100 आदमियों की ताकत

बिग बॉस के मंगलवार के एपिसोड में पहली बार बिग बॉस का घर कश्मीर में बदल गया। बिग बॉस घर पर कश्मीर का माहौल बनाते हैं उन्हें बर्फीली वादियों के बीच घरवालों को इग्लू में रहना होता है। घरवालों को बताया जाता है कि तुफान के समय जो सबसे बाद में इग्लू के अंदर जाएगा वो ये टास्क हार कर कैप्टंसी के रेस से बाहर हो जाएगा। इस टास्क के अनुसार गार्डन एरिया में सात बार तूफान आएगा और तूफान आने से पहले सभी को इग्लु को रिपेयर करके उसके अंदर चले जाना है। इस टास्क के दौरान कई बार घर वालों के आपस में झगड़े की नौबत आ गई। लेकिन एक लड़ाई जो बेहद तल्ख हो गई इस टास्क के दौरान वो गौरव और स्वामी ओम की थी। स्वामी ओम इग्नू के मुंह पर कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं। गौरव इस बात से नाराज हो जाते हैं दोनों में अंदर जाने के लेकर खूब बहस होती है। स्वामी ओम कहते हैं कि मैं पागल आदमी हूं और पागल आदमी में 100 आदमियों की ताकत होती है। इस बात पर गौरव कहते हैं कि चलो एक दिन के लिए मैं भी पगल बन जाता हूं।

इसके अलावा मनु और स्वामी ओम में फिर से लड़ाई हो जाती है। लोपा गुस्से में बिग बॉस से कहती हैं कि वे स्वामी ओम को यहां से बाहर निकालें। मनवीर और मनु, स्वामी ओम से कहते हैं कि उनकी वजह से वे दोनों टास्क हार सकते हैं। मनु का बर्थडे मनाया जाता है। मनु सभी को थैंक्स बोलते हैं।

बिग बॉस 10: घरवालो ने बनाया बानी और गौरव को निशाना, कहा नहीं दिया प्रियंका का साथ

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 28, 2016 7:22 am