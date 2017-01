कपिल शर्मा शो पर पहुंचा फोगट परिवार, गीता-बबिता ने कहा- फिल्म देखने के बाद मां ने शुरू कर दिया नॉन वेज खाना

द कपिल शर्मा शो में इस हफ्ते बतौर मेहमान कॉमनवेल्थ महिला गोल्ड मेडलिस्ट गीता और बबीता अपने पूरे परिवार के साथ नज़र आई। इस मौके पर गीता बबीता ने कई राज खोले। शो पर फोगाट बहनें अपनी दिनचर्या बताते हुए कहती हैं कि वे हर सुबह पांच से पहले चार बजे तक उठकर ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाती हैं। उन्होंने बताया कि 100 से 150 गिरी बादाम रोज खाती हैं। गाती बताती है कि दंगल फिल्म देखने के बाद उनकी मम्मी ने भी नॉनवेज खाना शुरु कर दिया। सबसे मुश्किल पल के बारे में बताते हुए गीता ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम में नाईजीरीया के पहलवान के साथ कुश्ती लड़ने में उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल हुई। शो पर उनके पिता महावीर फोगाट भी आते हैं। महावीर बताते हैं कि साल 2000 के समय ही उन्होंने फैसला ले लिया था कि गीता को पहलवान बनाना है तब वो दस साल की थी। वे कहते हैं कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना उनका सपना है। शो पर कपिल दोनों बहनों के लिए पानी पूरी खाने का कॉम्पटीशन रखते हैं उनका कहना था कि वे फिल्म में गोलगप्पे भी नहीं खा पाये इसलिए उन्हें इस मंच पर ये मौका दे रहे हैं।

गीता ने बताया कि उनका फेवरेट हीरो सनी देओल हैं। जबकि बबीता के सलमान खान और आमिर खान हैं। उनके पापा ने कहा कि उन्होंने बच्चों को पूरी छूट दे रखी है कि वे जहां और जिससे चाहे शादी कर सकते हैं। कपिल, बबीता से फिल्म दंगल के डायलॉग भी बोलवाते हैं। गीता ने अपनी बहन रितु के बारे में बताया कि प्रो रेस्लिंग के ऑक्शन में उनकी सबसे महंगी बोली लगी। शो पर हरियाणा के एक दर्शक ने महावीर फोगाट को 51,000 रुपए देकर उनका सम्मानित किया।

First Published on January 16, 2017 6:41 am