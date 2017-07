शरद के साथ ब्रेकअप के बाद दिव्यंका त्रिपाठी ऐसे निकली थीं सदमे से बाहर, पैर में फ्रेक्चर की वजह से प्यार भूलने में हुई थी आसानी!

सीरियल ये है मोहब्बतें की एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी आज अपने पति और एक्टर विवेक दहिया के साथ बहुत खुश हैं। लकिन एक समय था जब दिव्यंका त्रिपाठी अपनी लव लाइफ की वजह से बहुत डिप्रेस्ड हो गई थीं। दरअसल उस वक्त दिव्यंका की लाइफ में सीरियल ‘बनू मैं तेरी दुल्हन’ के एक्टर शरद मल्होत्रा थे। दोनों का रिलेशन लगभग 7 साल चला। लेकिन आखिरकार एक दिन दोनों अलग हो गए। इसके बाद दिव्यंका की हालत बहुत खराब हो गई थी। शरद से ब्रेकअप के बाद दिव्यंका सदमें में चली गई थीं। इसके बाद इस सदमें से दिव्यंका कैसे निकली बाहर आइए जानते हैं।

साल 2015 में इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में दिव्यंका बताती हैं कि शरद से अलग होने के बाद उन्होंने खुद को और बेहतर तरीके से समझना शुरू किया। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं यही जिंदगी है। लोग बदलते हैं मैं भी बदली लेकिन अच्छे के लिए। इस दौरान हम दोनों ने अच्छा समय बिताया, इसका रेग्रेट नहीं है। चीजें बदलीं तो सब कुछ बदल गया। वह बताती हैं, ‘जब मेरा ब्रेक-अप हुआ इसके बाद मैं टूट गई थी। अक्सर मैं सेट पर शूट के वक्त रोया करती थी। दिल में एक तूफान सा था उस वक्त। उस वक्त शूटिंग करना बहुत मुश्किल हो गया था। बाद में मुझे अहसास हुआ कि मेरी लाइफ में अभी बहुत कुछ नया है करने के लिए, मैंने कई लोगों को काम से जुड़े कमेटमेंट्स दिए हुए हैं। मैं नुकसान नहीं कर सकती। यह सिर्फ एक ब्रेकअप ही तो है, नॉट अ बिग डील।’

दिव्यंका बताती हैं कि ‘ब्रेकअप के बाद जिंदगी बिलकुल बदल गई। अब मैं पहले जैसी नहीं रही थी। मेरा डेली रुटीन बदल चुका था। शूट खत्म होते ही मैं जिस इंसान से मिलती थी अब नहीं मिलती थी। इस दौरान मैंने अपने माता-पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। शुक्र है इस बीच मेरा पैर टूट गया इसके बाद मेरी मम्मी आईं।’

First Published on July 21, 2017 10:04 am