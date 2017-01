बिग बॉस 10, 7 जनवरी फुल एपिसोड बिग बॉस कंटेस्टेंट ने मनवीर की कैप्टंसी पर उठाए सवाल, शो की उनकी फ्रेंड मोना ने दिया उन्हें जीरो रेटिंग

‘कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले शो ‘बिग बॉस’ के वीकेंड वार के एपिसोड में आपने देखा कि शो की शुरुआत इस सीन से होती है जिसमें स्वामी ओम ने टॉयलेट फेंक कर घर पर तमाशा किया था। बाद में उन्हें शो से निकाल दिया जाता है। बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि कैप्टंन की दावेदार बानी ने अपनी माईक उतार फेंकी थी इस वजह से वे भी कैप्टन की हकदार नहीं रहीं। बानी इस बात से अपसेट हो जाती हैं। सलमान उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। बाद में मनवीर भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं ये देखकर मनु उनसे काफी नाराज हो जाते है कि घर पर अब सब ठीक हो गया है तो मनवीर उनके सामने बेकार में अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में सेल्फी ले ले रे गाने के साथ सलमान की शो पर ग्रैंड एंट्री होती हैं। वे जियो टीवी के द्वारा घर के सदस्यों से रुबरु होते हैं। वे घरवालों से मनवीर के बारे में पूछते हैं कि जब वे घर पर कैप्टन थे तब उनमें सफाई, लीडरशिप और नियम क्वालिटी में वे उन्हें कितना रेटिंग देना चाहेंगे। सभी सदस्य यहां अपनी मर्जी के अनुसार उन्हें रेट करते हैं। मोनालीशा बस उन्हें किसी भी क्वालिटी के लिए एक भी रेटिंग नहीं देती हैं। दरअसल घरवालों का मानना था कि एक कैप्टन के तौर पर मनवीर ने घर की एक भी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। सभी यहां मोनालीशा के कमेंट पर हंसते हैं। इसी के साथ सलमान कुछ देर का ब्रेक लेते हैं। बाद में सभी सदस्य लिविंग एरिया में इकट्ठे होकर सलमान के सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां लोपा और रोहन मनवीर के पीठ पीछे उनके कैप्टंसी के क्वालिटी को लेकर बुराई करते हैं।

यहां लोपा, रोहन से कहती हैं कि मनवीर उनके जानी दुश्मन हैं। ये सुनकर मनवीर काफी नाराज हो जाते हैं और वे उन पर गुस्सा भी करते हैं। यहां रोहन, लोपा से कहते हैं कि वे ऐसा क्यों कह रही हैं क्योंकि मनवीर उनके जानी दुश्मन नहीं हैं। रोहन, मनवीर के गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हैं, इस दौरान वे उन्हें भाई कहकर संबोधित करते हैं लेकिन मनवीर उन्हें कहते हैं कि वे हमेशा उनके विरोध में ही बोलते हैं। इस पर रोहन उनसे कहते हैं कि वे उनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे सिचुएशन के आधार पर जो सही होता है वही बोलते हैं। ब्रेक के बाद सलमान दिखाते हैं कि जर्नलिस्ट दिबांग घर से बाहर हुए कंटेस्टटेंट स्वामी ओम से कुछ तीखे सवाल करते हैं। स्वामी ओम यहां भी काफी तमाशा करते हैं। वे कहते हैं कि वे उनके अनुपस्थिति में वे बिग बॉस शो का फिनाले नहीं होने देंगे। दिबांग के पूछने पर कि क्या वे बिग बॉस को धमकी दे रहे हैं, स्वामी ओम कहते हैं कि हां वे बिग बॉस को धमकी दे रहे हैं। शो पर श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर अपनी फिल्म ‘ओके जानू’ का प्रमोशन करने आते हैं। वे घर के अंदर जाते हैं और कंटेस्टेंट्स के साथ हम्मा हम्मा गाने पर डांस करते हैं। घरवालो के साथ एक गेम खेलते हैं जिसमें वे उन्हें जोडियों में डिवाईड करते हैं जिसमें उन्हें क्रियेटिव तरीके से डांस परफॉर्म करना होता है। बाद में मनु-मोना, मनवीर-नीतिभा और लोपा-रोहन की जोड़ी बनाई जाती है जिसमें उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं। गेम के अनुसार इन जोडियों में जो भी जोड़ी गलत जवाब देगी, बानी उन्हें अंडे फेंक कर मारेगी। लोपा- रोहन की जोडी सारे सवालों के सही जवाब देती है। घर से बाहर आने के बाद सेट पर सलमान उनसे फिल्म के बारे में पूछते हैं। आदित्य उन्हें बताते हैं कि फिल्म में वे और श्रद्धा दोनों मुंबई में लिव इन रिलेशन में रहते हैं। वे आगे बताने वाले होते हैं कि सलमान उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि वे अब क्लाईमेक्स बता देंगे तो कोई उनकी फिल्म देखने नहीं जाएगा।

First Published on January 8, 2017 12:56 am